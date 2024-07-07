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Июль
Глава СК Бастрыкин проконтролирует расследование ДТП в омских нефтяниках
7 июля, 15:00
Май
Все — в один момент. Омичи пробежали полумарафон «ЗаБег»
В Омске завершился весенний полумарафон «ЗаБег.РФ» — итоги подведены и организаторы назвали имена победителей.
19 мая, 13:20
Апрель
Километр Победы. Омичей пригласили 9 Мая на праздничный забег
30 апреля, 03:59
Открытие сезона. В Омске пройдет массовая велогонка Tour de Siberia
24 апреля, 05:43
МЧС предупреждает. Омская область столкнется с опасными погодными явлениями
21 апреля, 03:32
В этом году в Омске изменится место старта Весеннего полумарафона
19 мая пройдет первый летний забег «Сибирского международного марафона», в этом году участники будут начинать дистанцию на территории кадетского корпуса.
3 апреля, 11:58

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