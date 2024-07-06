Новый глава минздрава, ЧП на колесе обозрения и отключение света. Омск в субботу

Сегодня днем в парке «Вокруг света», который находится на Зеленом острове, произошел сбой в подаче электроэнергии. Из-за этого на колесе обозрения оказались заблокированы люди. Однако на такой случай у персонала парка есть специальная инструкция. По словам посетителей, на подключение аттракционов к резервному источнику питания потребовалось около пяти минут. В итоге сотрудники парка оперативно отработали аварию по алгоритму и помогли гостям спуститься с аттракционов.