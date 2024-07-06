Новый глава минздрава, ЧП на колесе обозрения и отключение света. Омск в субботу

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Новость №1. В Омске назначили нового главу Минздрава
Виталий Хоценко объявил, что новым министром здравоохранения Омской области назначен главврач онкодиспансера Дмитрий Маркелов. Напомним, что Маркелов работает в онкодиспансере с 2002 года. В 2017 году он был назначен завотделением хирургии № 1, а с 2019 года стал главврачом больницы. Заслуги Маркелова были отмечены грамотами от регионального и федерального министерства здравоохранения. Также его наградили орденом Пирогова за борьбу с эпидемией коронавируса.
Новость №2. В парке «Вокруг света» на колесе обозрения застряли люди
Сегодня днем в парке «Вокруг света», который находится на Зеленом острове, произошел сбой в подаче электроэнергии. Из-за этого на колесе обозрения оказались заблокированы люди. Однако на такой случай у персонала парка есть специальная инструкция. По словам посетителей, на подключение аттракционов к резервному источнику питания потребовалось около пяти минут. В итоге сотрудники парка оперативно отработали аварию по алгоритму и помогли гостям спуститься с аттракционов.
Новость №3. Омичи в соцсетях пожаловались на регулярные отключения света
Омичи в соцсетях выражают недовольство частыми отключениями электричества, которые длятся по 6–7 часов. Проблемы с электричеством наблюдаются в домах на улицах Стрельникова, Заозерная, Бархатова и Коммунальная. Местные жители рассказали, что администрация не предоставляет комментариев по этому вопросу. Управляющая компания не отвечает на звонки или перекладывает ответственность за отключения на энергокомпанию.