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Новый глава минздрава, ЧП на колесе обозрения и отключение света. Омск в субботу

6 июля 2024, 14:00
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске назначили нового главу Минздрава

Виталий Хоценко объявил, что новым министром здравоохранения Омской области назначен главврач онкодиспансера Дмитрий Маркелов. Напомним, что Маркелов работает в онкодиспансере с 2002 года. В 2017 году он был назначен завотделением хирургии № 1, а с 2019 года стал главврачом больницы. Заслуги Маркелова были отмечены грамотами от регионального и федерального министерства здравоохранения. Также его наградили орденом Пирогова за борьбу с эпидемией коронавируса.

Главой омского минздрава назначили Дмитрия Маркелова
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Новость №2. В парке «Вокруг света» на колесе обозрения застряли люди

Сегодня днем в парке «Вокруг света», который находится на Зеленом острове, произошел сбой в подаче электроэнергии. Из-за этого на колесе обозрения оказались заблокированы люди. Однако на такой случай у персонала парка есть специальная инструкция. По словам посетителей, на подключение аттракционов к резервному источнику питания потребовалось около пяти минут. В итоге сотрудники парка оперативно отработали аварию по алгоритму и помогли гостям спуститься с аттракционов.

«Вокруг света» без света. В омском парке на колесе обозрения застряли люди
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Новость №3. Омичи в соцсетях пожаловались на регулярные отключения света

Омичи в соцсетях выражают недовольство частыми отключениями электричества, которые длятся по 6–7 часов. Проблемы с электричеством наблюдаются в домах на улицах Стрельникова, Заозерная, Бархатова и Коммунальная. Местные жители рассказали, что администрация не предоставляет комментариев по этому вопросу. Управляющая компания не отвечает на звонки или перекладывает ответственность за отключения на энергокомпанию.

«Невыносимая ситуация». Омичи в соцсетях пожаловались на регулярные отключения света
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#Омск#Омская область#Минздрав#Новости
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