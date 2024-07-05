Смерть ребенка на турнике, нелегалы в армии России и грязь в воздухе. Омск сегодня

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Ужасная новость поразила омичей вечером в пятницу. Девятилетняя девочка делала упражнение на турнике и упала. Травма головы оказалась очень серьезной, так что ребенок скончался на месте. Это произошло во дворе дома на улице Крупской. Следователи возбудили уголовное дело, спортплощадку закрыли, идет расследование. Правоохранительные органы опрашивают очевидцев.
С апреля этого года в ряды российской армии вступили 16 мигрантов, которые незаконно пребывают в стране. Они заключили контракты с Минобороны России, рассказали в СК по Омскому гарнизону. Также военные следователи активно ищут мигрантов с российскими паспортами, которые не встали своевременно на учет в военкомате. Удалось найти 53 человека в прошлом году, а с середины весны этого года — больше ста.
Ядовитые вещества оседают в атмосферном воздухе уже вторые сутки подряд. При этом прошлой ночью жители областного центра дышали сероводородом. Зафиксировано превышение в 2,75 раза. Теперь специалисты Обь-Иртышском УГМС предупреждают, что с 22:00 5 июля до 10:00 6 июля лучше не открывать окна. Для проветривания рекомендуют использовать кондиционеры.