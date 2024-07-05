Смерть ребенка на турнике, нелегалы в армии России и грязь в воздухе. Омск сегодня

С апреля этого года в ряды российской армии вступили 16 мигрантов, которые незаконно пребывают в стране. Они заключили контракты с Минобороны России, рассказали в СК по Омскому гарнизону. Также военные следователи активно ищут мигрантов с российскими паспортами, которые не встали своевременно на учет в военкомате. Удалось найти 53 человека в прошлом году, а с середины весны этого года — больше ста.