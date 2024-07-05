Ароматы лета. В Омске второй день подряд введен режим НМУ

Режим «черного неба» будет действовать до завтрашнего утра, 5 июля. С 10:00 воздух должен быть чище, говорят синоптики. По их оценке, это будет первая степень опасности. При этом уровне рекомендуется ограничить пребывание на улице, закрывать окна и по возможности проветривать квартиры кондиционерами. Также лучше заниматься спортом в крытых спортивных комплексах.