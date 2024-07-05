Ароматы лета. В Омске второй день подряд введен режим НМУ

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В Обь-Иртышском УГМС предупредили жителей Омской области об очередном режиме НМУ. Он начнется сегодня вечером в 22:00. По прогнозам метеорологов, вредные примеси будут оседать в воздухе в течение суток.
Режим «черного неба» будет действовать до завтрашнего утра, 5 июля. С 10:00 воздух должен быть чище, говорят синоптики. По их оценке, это будет первая степень опасности. При этом уровне рекомендуется ограничить пребывание на улице, закрывать окна и по возможности проветривать квартиры кондиционерами. Также лучше заниматься спортом в крытых спортивных комплексах.
Отметим, что режим НМУ объявляют уже второй день подряд. К слову, прошлой ночью в Советском и Кировском округах обнаружено повышенное содержание сероводорода. Едкого вещества было в 2,75 раза больше, чем допустимо.