Повалилась с турника. Девятилетняя девочка умерла на глазах у омичей на Левобережье

Она пыталась сделать упражнение на турникете, ударилась головой об опору и упала на землю, получив тяжелую травму. Следователи допрашивают сейчас очевидцев и выясняют все детали происшествия. Они также оценят, насколько качественна было обустроено место для занятия спортом.