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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Девятилетняя девочка умерла на глазах у омичей на спортплощадке Левобережья

Повалилась с турника. Девятилетняя девочка умерла на глазах у омичей на Левобережье

5 июля 2024, 13:04
Фото: прокуратура Омской области

Девятилетняя девочка умерла на глазах у омичей на спортплощадке Левобережья

На месте происшествия уже работают следователи и сотрудники прокуратуры.

В социальных сетях распространилась информация о несчастном случае на Левобережье. На одной из спортивных площадок скончался ребенок.

В телеграм-канале «Инцидент.Омск» сообщается, что девочка крутилась на турнике и в какой-то момент вывихнула челюсть. Очевидцы рассказали, что ребенок упал и перестал подавать признаков жизни. По их словам, спортсменка могла скончаться.

Известно, что происшествие случилось в микрорайоне Кузьминке во дворе дома по улице Крупская, 13/3. Следователи подтвердили информацию о смерти ребенка. Это была девятилетняя девочка. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: СУ СК РФ по Омской области

Она пыталась сделать упражнение на турникете, ударилась головой об опору и упала на землю, получив тяжелую травму. Следователи допрашивают сейчас очевидцев и выясняют все детали происшествия. Они также оценят, насколько качественна было обустроено место для занятия спортом.

На месте также работает прокуратура Омской области, которая контролирует расследование уголовного дела.

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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Смерть#Новости#Смерть ребенка#СУ СКР Омской области#Спортивная площадка
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