Повалилась с турника. Девятилетняя девочка умерла на глазах у омичей на Левобережье

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В социальных сетях распространилась информация о несчастном случае на Левобережье. На одной из спортивных площадок скончался ребенок.
В телеграм-канале «Инцидент.Омск» сообщается, что девочка крутилась на турнике и в какой-то момент вывихнула челюсть. Очевидцы рассказали, что ребенок упал и перестал подавать признаков жизни. По их словам, спортсменка могла скончаться.
Известно, что происшествие случилось в микрорайоне Кузьминке во дворе дома по улице Крупская, 13/3. Следователи подтвердили информацию о смерти ребенка. Это была девятилетняя девочка. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Она пыталась сделать упражнение на турникете, ударилась головой об опору и упала на землю, получив тяжелую травму. Следователи допрашивают сейчас очевидцев и выясняют все детали происшествия. Они также оценят, насколько качественна было обустроено место для занятия спортом.
На месте также работает прокуратура Омской области, которая контролирует расследование уголовного дела.