В Омске 16 нелегальных мигрантов отправились служить в армию по контракту

Также военные следователи в июне провели рейды, чтобы найти мигрантов, которые получили российский паспорт, но не встали на учет в военкомате. В итоге за прошлый месяц поставили на учет 53 человека, а с апреля — больше ста. Семерых призвали в армию на срочную службу.