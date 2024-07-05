В Омске 16 нелегальных мигрантов отправились служить в армию по контракту

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В СК по Омскому гарнизону сообщили, что с апреля нынешнего года 16 незаконных мигрантов заключили контракты с Минобороны России. Работу с иностранцами проводят в пунктах временного содержания. По состоянию на 5 июля 10 человек ожидают решения судов по выдворению с территории страны.
Также военные следователи в июне провели рейды, чтобы найти мигрантов, которые получили российский паспорт, но не встали на учет в военкомате. В итоге за прошлый месяц поставили на учет 53 человека, а с апреля — больше ста. Семерых призвали в армию на срочную службу.
«Лица, состоящие на воинском учете, могут пройти медицинское обследование, по результатам которого им будет предоставлена возможность заключить контракт с Министерством обороны РФ», — добавили в военном следственном ведомстве.
Ранее в региональном УМВД зафиксировали около 300 нарушений, касающихся мигрантов в Омской области.