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Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

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В Омске 16 нелегальных мигрантов отправились служить в армию по контракту

5 июля 2024, 11:39
Фото: 1MI
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Также повестки были вручены мигрантам, которые получили российский паспорт, но не встали на учет в военкомате.

В СК по Омскому гарнизону сообщили, что с апреля нынешнего года 16 незаконных мигрантов заключили контракты с Минобороны России. Работу с иностранцами проводят в пунктах временного содержания. По состоянию на 5 июля 10 человек ожидают решения судов по выдворению с территории страны.

Также военные следователи в июне провели рейды, чтобы найти мигрантов, которые получили российский паспорт, но не встали на учет в военкомате. В итоге за прошлый месяц поставили на учет 53 человека, а с апреля — больше ста. Семерых призвали в армию на срочную службу.

«Лица, состоящие на воинском учете, могут пройти медицинское обследование, по результатам которого им будет предоставлена возможность заключить контракт с Министерством обороны РФ», — добавили в военном следственном ведомстве.

Ранее в региональном УМВД зафиксировали около 300 нарушений, касающихся мигрантов в Омской области.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Нарушения#Суд#УМВД#Россия#Армия#Контракт#Мигранты#Иностранцы#Паспорт#Военкомат
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