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Updated Сегодня, 06:24

иллюстрация

«Собрал 7 мешков мусора». Блогер Чистомэн приводил в порядок набережную в Омске

4 июля 2024, 06:20
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Блогер Чистомэн собрал на набережной Омска 7 мешков мусора

Омск посетил Чистомэн — популярный блогер и общественный деятель. После своей работы Чистомэн задался вопросом: почему не все омичи доносят свой мусор до урны или контейнера?

В Омск приезжал супергерой Чистомэн — известный блогер, который «пропагандирует поведение нормального человека». Молодой человек заявляет, что убирает мусор и пытается убедить других в том, что пора привести наш дом в порядок.

Он поделился результатами своей работы в нашем городе в своих социальных сетях.

«Рейд в Омске. Собрал 7 мешков мусора. Преимущественно все на набережной. Помощь с вывозом не понадобилась. Донес все мешки до контейнеров. И в связи с этим возникает вопрос, почему не все горожане доносят свой мусор до урны/контейнера?» — написал Чистомэн в своем телеграм-канале.
сбор мусора в Омскесбор мусора в Омске
сбор мусора в Омске
Фото: Телеграм-канал Чистомэна

В комментариях к посту Чистомэна «Вконтакте» омичи выразили благодарность и попытались ответить на его вопрос.

«Спасибо, Чистомэн, что сделал мой город чище. На вопрос нет ответа. Он из разряда риторических, мне кажется», — написала омичка.

Напомним, что ранее после Дня молодежи дорожные службы убрали с улиц более 30 тонн мусора. Однако на этом «генеральная уборка» не завершилась: площадь и прилегающие улицы также пришлось тщательно подмести и вымыть.

Хорошо погуляли. После Дня молодежи УДХБ убрало с омских улиц больше 30 тонн мусора
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