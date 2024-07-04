«Собрал 7 мешков мусора». Блогер Чистомэн приводил в порядок набережную в Омске

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В Омск приезжал супергерой Чистомэн — известный блогер, который «пропагандирует поведение нормального человека». Молодой человек заявляет, что убирает мусор и пытается убедить других в том, что пора привести наш дом в порядок.
Он поделился результатами своей работы в нашем городе в своих социальных сетях.
«Рейд в Омске. Собрал 7 мешков мусора. Преимущественно все на набережной. Помощь с вывозом не понадобилась. Донес все мешки до контейнеров. И в связи с этим возникает вопрос, почему не все горожане доносят свой мусор до урны/контейнера?» — написал Чистомэн в своем телеграм-канале.
В комментариях к посту Чистомэна «Вконтакте» омичи выразили благодарность и попытались ответить на его вопрос.
«Спасибо, Чистомэн, что сделал мой город чище. На вопрос нет ответа. Он из разряда риторических, мне кажется», — написала омичка.
Напомним, что ранее после Дня молодежи дорожные службы убрали с улиц более 30 тонн мусора. Однако на этом «генеральная уборка» не завершилась: площадь и прилегающие улицы также пришлось тщательно подмести и вымыть.