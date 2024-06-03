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Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

место свалки

Шины, запчасти и даже кузов. В Омске наказали предпринимателя за горы мусора в лесу

3 июня 2024, 04:31
Фото: Прокуратура Омской области
место свалки

Бизнесмена из Омской области оштрафовали за горы мусора в лесу

В Муромцевском районе жители обнаружили мусорные горы: шины, покрышки, металлические конструкции, автозапчасти и даже кузов авто. Проверка показала, что предприниматель, занимающийся лесопереработкой, незаконно оставлял свои отходы на не принадлежащем ему участке леса.

В региональной прокуратуре рассказали, что в Муромцевском районе местные жители обратили внимание на горы мусора. Среди них были шины, покрышки, металлические конструкции, автозапчасти и даже кузов транспортного средства.

Проверка показала, что предприниматель, занимающийся лесопереработкой, незаконно оставлял свои отходы на участке леса, расположенном в выделе 24 квартала 29 Артынского сельского участкового лесничества.

место свалкиместо свалки
место свалки
Фото: Прокуратура Омской области

В результате бизнесмен был привлечен к административной ответственности за незаконное занятие лесного участка и нарушение правил санитарной безопасности в лесах. Ему были назначены штрафы на общую сумму более 50 тысяч рублей.

На данный момент все штрафы оплачены. Предприниматель оперативно устранил последствия нарушения: убрал отходы и привел в порядок этот лесной участок.

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