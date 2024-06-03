Шины, запчасти и даже кузов. В Омске наказали предпринимателя за горы мусора в лесу

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
В региональной прокуратуре рассказали, что в Муромцевском районе местные жители обратили внимание на горы мусора. Среди них были шины, покрышки, металлические конструкции, автозапчасти и даже кузов транспортного средства.
Проверка показала, что предприниматель, занимающийся лесопереработкой, незаконно оставлял свои отходы на участке леса, расположенном в выделе 24 квартала 29 Артынского сельского участкового лесничества.
В результате бизнесмен был привлечен к административной ответственности за незаконное занятие лесного участка и нарушение правил санитарной безопасности в лесах. Ему были назначены штрафы на общую сумму более 50 тысяч рублей.
На данный момент все штрафы оплачены. Предприниматель оперативно устранил последствия нарушения: убрал отходы и привел в порядок этот лесной участок.