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Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

иллюстрация

Черный пепел и одышка. Жителей Омска атаковали сероводород и пыль

1 июня 2024, 04:55
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Жителей Омска атаковали сероводород и пыль

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о том, что воздух в Омске опять был испорчен. Выбросы зарегистрировали в сразу в нескольких округах.

Так, на территории Ленинского округа обнаружили повышенное содержание сероводорода. Превышение составило 1,1 ПДК. Местные жители вдыхали едкое вещество в четверг, 30 мая.

В Октябрьском округе горожан атаковала пыль. Специалисты оценили, что ее было больше в 1,1 раза. К слову, в тот день жители этих двух округов как раз и оставляли жалобы в соцсетях. По утру местных жителей ждал черный пепел на улице. Он покрыл машины и тротуары.

Машины покрылись налетом. Жители Чкаловского поселка пожаловались на выбросы сажи
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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Здоровье#Экология#Омск#Омская область#Выбросы#Новости#Превышение ПДК#Вред здоровью
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