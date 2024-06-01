Черный пепел и одышка. Жителей Омска атаковали сероводород и пыль

В Октябрьском округе горожан атаковала пыль. Специалисты оценили, что ее было больше в 1,1 раза. К слову, в тот день жители этих двух округов как раз и оставляли жалобы в соцсетях. По утру местных жителей ждал черный пепел на улице. Он покрыл машины и тротуары.