Черный пепел и одышка. Жителей Омска атаковали сероводород и пыль

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Так, на территории Ленинского округа обнаружили повышенное содержание сероводорода. Превышение составило 1,1 ПДК. Местные жители вдыхали едкое вещество в четверг, 30 мая.
В Октябрьском округе горожан атаковала пыль. Специалисты оценили, что ее было больше в 1,1 раза. К слову, в тот день жители этих двух округов как раз и оставляли жалобы в соцсетях. По утру местных жителей ждал черный пепел на улице. Он покрыл машины и тротуары.