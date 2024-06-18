Сроки не соответствуют. Суд обязал РЭК принять новые нормы накопления ТКО в регионе

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Омский областной суд рассмотрел дело по иску зампрокурора региона к РЭК. Он требовал признать недействующим приложение №1 к приказу от 31.05.2017 № 61/27 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Омской области».
Суд установил, что ответчик использовал недостоверную информацию для расчета норматива накопления ТКО. Неверными были данные о количестве проживающих людей, которые он получил от местного самоуправления. При этом органы власти отмечали, что учет местных не ведут.
«Регулятору надлежало использовать достоверные сведения о гражданах, проживающих в жилых помещениях. Также установлено, что сроки замеров (сбор информации) не соответствуют периоду, на который они рассчитывались», — рассказали в пресс-службе судов Омской области.
В результате суд удовлетворил иск прокурора и обязал РЭК принять новый нормативный правовой акт об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Омской области.