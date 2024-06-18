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Суд обязал РЭК принять новые нормы накопления ТКО в Омской области

Сроки не соответствуют. Суд обязал РЭК принять новые нормы накопления ТКО в регионе

18 июня 2024, 11:05
Фото: 1MI

Суд обязал РЭК принять новые нормы накопления ТКО в Омской области

Омский областной суд удовлетворил иск прокурора, который оспорил действующие в регионе нормативы ТКО, по итогам разбирательства РЭК должна принять новый правовой акт.

Омский областной суд рассмотрел дело по иску зампрокурора региона к РЭК. Он требовал признать недействующим приложение №1 к приказу от 31.05.2017 № 61/27 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Омской области».

Суд установил, что ответчик использовал недостоверную информацию для расчета норматива накопления ТКО. Неверными были данные о количестве проживающих людей, которые он получил от местного самоуправления. При этом органы власти отмечали, что учет местных не ведут.

«Регулятору надлежало использовать достоверные сведения о гражданах, проживающих в жилых помещениях. Также установлено, что сроки замеров (сбор информации) не соответствуют периоду, на который они рассчитывались», — рассказали в пресс-службе судов Омской области.

В результате суд удовлетворил иск прокурора и обязал РЭК принять новый нормативный правовой акт об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Омской области.

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