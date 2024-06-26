Незаконно. Прокуратура пошла в суд из-за участков «Кедра» в парке 30-летия ВЛКСМ

В декабре 2019 года на основании решения суда депимущества предоставил «Кедру» в аренду участок площадью 13 856 «квадратов» для достройки ТРЦ. В июне 2022 года допсоглашением срок аренды продлили еще на 3 года. Хотя, по мнению прокуратуры, законных оснований для этого не было.