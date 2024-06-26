Незаконно. Прокуратура пошла в суд из-за участков «Кедра» в парке 30-летия ВЛКСМ

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
История с предоставлением компании «Кедр» (бенефициар — депутат Заксобрания Дмитрий Павлов, а директором раньше был вице-спикер Омского Горсовета Дмитрий Сахань) земельных участков на территории парка 30-летия ВЛКСМ получила продолжение. Прокуратура Омской области провела проверку законности этих действий и теперь «пошла» в суд, чтобы вернуть земельные участки муниципалитету.
В декабре 2019 года на основании решения суда депимущества предоставил «Кедру» в аренду участок площадью 13 856 «квадратов» для достройки ТРЦ. В июне 2022 года допсоглашением срок аренды продлили еще на 3 года. Хотя, по мнению прокуратуры, законных оснований для этого не было.
«Фактически на земельном участке отсутствует объект незавершенного строительства, организацией лишь приняты меры, направленные на подготовку к строительству (освобождение земельного участка, заключение договоров по сбору данных, выполнение изыскательских работ). Строительство у главного входа в парк второго торгового центра противоречит документам градостроительного зонирования», — отметили в прокуратуре.
Допсоглашение через суд рассчитывают признать недействительным и вернуть землю департаменту имущественных отношений.
Второй участок площадью 4 787 «квадратов» компания «Кедр» выкупила в октябре 2022 года без торгов, так как здесь находились теннисные корты и административно-хозяйственный блок, принадлежавшие фирме. Но так как участок расположен в парковой зоне, его нельзя было приватизировать.
«Теннисные корты с момента ввода в эксплуатацию и по настоящее время не функционируют, административно-хозяйственное здание не имеет внутренней отделки, объект находится в заброшенном состоянии», — установили в ведомстве.
Проверка, как уточнили в прокуратуре, еще продолжается. А мы напомним, что Дмитрию Павлову, Дмитрию Саханю и директору «Кедра» Игорю Толчеву предъявляли обвинение. Однако генпрокуратура дважды блокировала возбуждение уголовного дела, поэтому все трое сейчас на свободе.