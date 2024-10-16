gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Дмитрий Сахань

Выбрать дату
2024
«Будут жечь машины»: в Омском Горсовете раскритиковали новые нормативы на парковки
16 октября, 11:58
Незаконно. Прокуратура пошла в суд из-за участков «Кедра» в парке 30-летия ВЛКСМ
26 июня, 06:35
Адвокат депутата Павлова Михаил Ошеров выступил с обращением к омским журналистам
13 июня, 07:03
Генпрокуратура снова блокировала возбуждение дела в отношении омских депутатов
11 июня, 10:53
Омских депутатов Саханя и Павлова освободили из-под стражи прямо в зале суда
11 июня, 03:21
Депутату Омского горсовета Саханю изберут меру пресечения в Московском суде
9 июня, 05:33
2023
Омские депутаты одобрили план строительства развязки у метромоста в центре Омска
13 декабря 2023, 08:57
Депутаты Омского горсовета оценили ремонт тира в одной из школ ЦАО
3 августа 2023, 08:12
Повышение призывного возраста, жуткие вырубки в Омске, выступление Пелагеи
30 июля 2023, 09:50
В Омском городском совете подвели итоги весенней сессии
25 июля 2023, 09:57
Омский депутат Сахань заявил о «заказных» жалобах на транспортную реформу
25 июля 2023, 08:10

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика