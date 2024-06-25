Машина всмятку. На трассе Тюмень — Омск легковушка вместе с водителем попала под фуру

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Накануне около 7 часов вечера на трассе Тюмень — Омск произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в омской полиции.
Выяснилось, что на 555-м километре трассы 39-летний водитель большегруза «Ман» въехал в автомобиль «Лада Приора». Водитель «Лады» остановился, чтобы повернуть, и после удара вылетел на полосу встречного движения, где и произошло второе ДТП — с участием «КамАЗа».
В результате ДТП водитель легковушки, чья личность сейчас устанавливается, погиб на месте происшествия. В настоящее время проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства этой аварии.
Напомним, что ранее на трассе Омск-Муромцево-Седельниково произошло ДТП. 29-летняя девушка не справилась с управлением, съехала в правый кювет и перевернулась. В результате полученных травм она скончалась.