Машина всмятку. На трассе Тюмень — Омск легковушка вместе с водителем попала под фуру

Выяснилось, что на 555-м километре трассы 39-летний водитель большегруза «Ман» въехал в автомобиль «Лада Приора». Водитель «Лады» остановился, чтобы повернуть, и после удара вылетел на полосу встречного движения, где и произошло второе ДТП — с участием «КамАЗа».