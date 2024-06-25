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место ДТП

Машина всмятку. На трассе Тюмень — Омск легковушка вместе с водителем попала под фуру

25 июня 2024, 03:28
Фото: УМВД России по Омской области
место ДТП

На трассе под Омском водитель легковушки погиб после столкновения с большегрузом

Вчера около 19:00 на трассе Тюмень — Омск водитель большегруза врезался в «Ладу Приора». После удара «Лада» вылетела на встречную полосу, где и произошло второе ДТП — с «КамАЗом».

Накануне около 7 часов вечера на трассе Тюмень — Омск произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в омской полиции.

Выяснилось, что на 555-м километре трассы 39-летний водитель большегруза «Ман» въехал в автомобиль «Лада Приора». Водитель «Лады» остановился, чтобы повернуть, и после удара вылетел на полосу встречного движения, где и произошло второе ДТП — с участием «КамАЗа».

место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: УМВД России по Омской области

В результате ДТП водитель легковушки, чья личность сейчас устанавливается, погиб на месте происшествия. В настоящее время проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства этой аварии.

Напомним, что ранее на трассе Омск-Муромцево-Седельниково произошло ДТП. 29-летняя девушка не справилась с управлением, съехала в правый кювет и перевернулась. В результате полученных травм она скончалась.

Перевернулись. В Омской области за одни сутки случились два серьезных ДТП с погибшими
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