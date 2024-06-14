В Омской области 78-летний водитель иномарки сбил подростка на велосипеде

Напомним, что в селе Такмык 13-летний подросток на мопеде «Альфа» ехал по улице Ленина. В какой-то момент он не справился с управлением и упал в кювет. Из-за этого ДТП мальчик получил травмы, и ему потребовалась медицинская помощь.