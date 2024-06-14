В Омской области 78-летний водитель иномарки сбил подростка на велосипеде

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
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Updated Сегодня, 03:21
В Госавтоинспекции Омской области рассказали о ДТП, которое произошло вчера около 4 часов дня. В результате аварии пострадал 15-летний велосипедист.
Как стало известно, 78-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь по Исилькульскому тракту вблизи садоводческого некоммерческого товарищества «Сады Нефтехимик», сбил велосипедиста. В результате ДТП школьника доставили в больницу.
Окончательные причины и обстоятельства этого происшествия будут установлены в ходе расследования.
Напомним, что в селе Такмык 13-летний подросток на мопеде «Альфа» ехал по улице Ленина. В какой-то момент он не справился с управлением и упал в кювет. Из-за этого ДТП мальчик получил травмы, и ему потребовалась медицинская помощь.