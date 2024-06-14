gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:19

Published Сегодня, 03:19

Modified Сегодня, 03:21

Updated Сегодня, 03:21

место ДТП

В Омской области 78-летний водитель иномарки сбил подростка на велосипеде

14 июня 2024, 03:19
Фото: Госавтоинспекция Омской области
место ДТП
В Госавтоинспекции уточнили, что 78-летний водитель сбил велосипедиста, когда тот ехал по Исилькульскому тракту. 15-летнего школьника доставили в больницу. Идет проверка.

В Госавтоинспекции Омской области рассказали о ДТП, которое произошло вчера около 4 часов дня. В результате аварии пострадал 15-летний велосипедист.

Как стало известно, 78-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь по Исилькульскому тракту вблизи садоводческого некоммерческого товарищества «Сады Нефтехимик», сбил велосипедиста. В результате ДТП школьника доставили в больницу.

Окончательные причины и обстоятельства этого происшествия будут установлены в ходе расследования.

место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Напомним, что в селе Такмык 13-летний подросток на мопеде «Альфа» ехал по улице Ленина. В какой-то момент он не справился с управлением и упал в кювет. Из-за этого ДТП мальчик получил травмы, и ему потребовалась медицинская помощь.

В Омской области 13-летний водитель мопеда улетел в кювет и получил травмы
Узнать подробнее
Читайте также:
Не выдержал дистанцию. Омичка пострадала в массовом ДТП в центре городаДоставили в больницу. 21-летний водитель устроил жесткое ДТП в центре ОмскаСбила знак и пешехода. В центре Омска произошло ДТП с пострадавшим
#Общество#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Подростки#Пострадавшие#Авария#Подросток#Школьник#ДТП с детьми#Новости#Велосипедист#Велосипед#Госавтоинспекция#Мальчик#Медицинское учреждение#Наезд#Исилькульский тракт
Подпишитесь
Взятка от знакомого: кто «сдал» задержанного омского экс-министра Куприянова
Вчера, 09:36
Важно. Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушений прав жильцов дома на Пригородной
Сегодня, 03:42
Оснований нет. В Омске не будут отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт»
Сегодня, 04:44
Омичка выиграла выборы в районные депутаты в немецком Гамбурге
Вчера, 06:44
Не выходите на улицу. В Омске и области снова действует режим «черного неба»
Сегодня, 02:57
Снова мерзнуть. В Омской области на смену жаре придет похолодание и дожди
Вчера, 10:20
"