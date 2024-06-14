gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

иллюстрация

Ищут водителя. На трассе «Омск — Тара» водитель «ВАЗа» насмерть сбил пешехода и уехал

14 июня 2024, 05:18
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске ищут водителя, который насмерть сбил пешехода на трассе «Омск — Тара»

В Госавтоинспекции сообщили, что ночью на трассе «Омск — Тара» водитель автомобиля «ВАЗ-2112» темного цвета сбил пешехода, а затем скрылся с места происшествия. Пешеход погиб до приезда скорой помощи.

В Госавтоинспекции Омской области рассказали, что сегодня около часа ночи на трассе «Омск — Тара» произошло ДТП. В результате аварии погиб 25-летний молодой человек.

Как выяснилось, водитель автомобиля, предположительно марки «ВАЗ-2112», темного цвета, сбил пешехода на 71-м километре автодороги «Омск — Тара». После чего скрылся с места происшествия. К сожалению, пешеход погиб на месте до того, как приехала скорая помощь.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП. Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом происшествии, просят сообщить ее по телефонам: 79-35-04, 79-31-90 или 102.

В Омской области 78-летний водитель иномарки сбил подростка на велосипеде
Узнать подробнее
Читайте также:
Никто не выжил. В Шербакульском районе иномарка улетела в болото и перевернуласьОтделался переломами. В омских Нефтяниках иномарка влетела в 17-летнего мотоциклистаВ Омской области 13-летний водитель мопеда улетел в кювет и получил травмы
#Общество#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#Розыск#Авария#Погиб пешеход#Пешеход#Новости#Скрылся с места аварии#Погиб#Смертельная авария#Водитель скрылся
Подпишитесь
Взятка от знакомого: кто «сдал» задержанного омского экс-министра Куприянова
Вчера, 09:36
Важно. Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушений прав жильцов дома на Пригородной
Сегодня, 03:42
Оснований нет. В Омске не будут отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт»
Сегодня, 04:44
Омичка выиграла выборы в районные депутаты в немецком Гамбурге
Вчера, 06:44
Не выходите на улицу. В Омске и области снова действует режим «черного неба»
Сегодня, 02:57
Снова мерзнуть. В Омской области на смену жаре придет похолодание и дожди
Вчера, 10:20
"