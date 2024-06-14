Ищут водителя. На трассе «Омск — Тара» водитель «ВАЗа» насмерть сбил пешехода и уехал

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В Госавтоинспекции Омской области рассказали, что сегодня около часа ночи на трассе «Омск — Тара» произошло ДТП. В результате аварии погиб 25-летний молодой человек.
Как выяснилось, водитель автомобиля, предположительно марки «ВАЗ-2112», темного цвета, сбил пешехода на 71-м километре автодороги «Омск — Тара». После чего скрылся с места происшествия. К сожалению, пешеход погиб на месте до того, как приехала скорая помощь.
В настоящее время сотрудники полиции разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП. Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом происшествии, просят сообщить ее по телефонам: 79-35-04, 79-31-90 или 102.