Ищут водителя. На трассе «Омск — Тара» водитель «ВАЗа» насмерть сбил пешехода и уехал

Как выяснилось, водитель автомобиля, предположительно марки «ВАЗ-2112», темного цвета, сбил пешехода на 71-м километре автодороги «Омск — Тара». После чего скрылся с места происшествия. К сожалению, пешеход погиб на месте до того, как приехала скорая помощь.