Семья, погибшая на трассе Тюмень — Омск, возвращалась с могилы родственника

Напомним, в результате лобового столкновения с многотонным грузовиком погибла семья из Нефтеюганска — супруги и их 14-летняя дочь. Водитель грузовика, который выехал на встречную полосу, привлечен к уголовной ответственности. Его подозревают в нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, что привело к гибели двух и более человек.