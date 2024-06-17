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Posted Сегодня, 05:04

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место ДТП

Семья, погибшая на трассе Тюмень — Омск, возвращалась с могилы родственника

17 июня 2024, 05:04
Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
место ДТП
В субботу на трассе Тюмень — Омск в аварии погибла семья из Нефтеюганска. Стало известно, что погибшие поехали на могилу родственника, а когда возвращались, попали в ДТП.

В субботу, 15 июня, на трассе Тюмень — Омск произошла трагедия: в аварии погибла семья из Нефтеюганска. Как рассказала NGS55.RU девушка сына погибших, его родители вместе с сестрой отправились на могилу родственника. Они успели выполнить все запланированные дела и попали в ДТП, когда возвращались домой.

«Мы собрались к бабушке, чтобы узнать, может, не так донесли информацию, может, кто-то все равно в живых остался… Все-таки трое человек, и вот так моментально — не ожидали. Мы надеялись на лучшее, что, возможно, это другая машина или перепутали. В итоге мы пришли, и бабушка подтвердила слова о том, что они все умерли», — поделилась девушка.

Сейчас в Омск отправились родственники семьи. Планируется, что погибших перевезут в Нефтеюганск.

Напомним, в результате лобового столкновения с многотонным грузовиком погибла семья из Нефтеюганска — супруги и их 14-летняя дочь. Водитель грузовика, который выехал на встречную полосу, привлечен к уголовной ответственности. Его подозревают в нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, что привело к гибели двух и более человек.

Сейчас материалы предварительной проверки направлены на экспертизу. Во время осмотра дорожного покрытия дефекты, которые могли стать причиной ДТП, не были выявлены.

Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП на трассе «Тюмень-Омск»
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