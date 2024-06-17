Семья, погибшая на трассе Тюмень — Омск, возвращалась с могилы родственника

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В субботу, 15 июня, на трассе Тюмень — Омск произошла трагедия: в аварии погибла семья из Нефтеюганска. Как рассказала NGS55.RU девушка сына погибших, его родители вместе с сестрой отправились на могилу родственника. Они успели выполнить все запланированные дела и попали в ДТП, когда возвращались домой.
«Мы собрались к бабушке, чтобы узнать, может, не так донесли информацию, может, кто-то все равно в живых остался… Все-таки трое человек, и вот так моментально — не ожидали. Мы надеялись на лучшее, что, возможно, это другая машина или перепутали. В итоге мы пришли, и бабушка подтвердила слова о том, что они все умерли», — поделилась девушка.
Сейчас в Омск отправились родственники семьи. Планируется, что погибших перевезут в Нефтеюганск.
Напомним, в результате лобового столкновения с многотонным грузовиком погибла семья из Нефтеюганска — супруги и их 14-летняя дочь. Водитель грузовика, который выехал на встречную полосу, привлечен к уголовной ответственности. Его подозревают в нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, что привело к гибели двух и более человек.
Сейчас материалы предварительной проверки направлены на экспертизу. Во время осмотра дорожного покрытия дефекты, которые могли стать причиной ДТП, не были выявлены.