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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

В Омской области за один вечер случились две серьезных аварии с погибшими

Перевернулись. В Омской области за одни сутки случились два серьезных ДТП с погибшими

24 июня 2024, 10:04
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омской области за один вечер случились две серьезных аварии с погибшими

В одном из случаев водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Вчера днем, 23 июня, в Муромцевском районе случилась смертельная авария. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение об этом в 15:00.

По их данным, женщина 1995 года рождения ехала по дороге Омск-Муромцево-Седельниково на Hyundai Solaris. На 261 километре она потеряла управление над автомобилем, съехала в правый кювет и перевернулась вместе с машиной. По итогу от полученных травм женщина умерла.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Также в 20:25 в Омском районе скончался мужчина 1986 года рождения. Он ехал в качестве пассажира с мужчиной 1991 года рождения на ВАЗ-21099 по дороге, ведущей к санаторию «Коммунальник». На третьем километра водитель не справился с управлением и очутился в правом кювете. Машина при этом тоже перевернулась.

Полицейские добавили, водитель последнего автомобиля был пьяным. На него заведено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. По факту случившихся несчастных случаев правоохранительные органы проводят проверку.

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