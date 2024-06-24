Перевернулись. В Омской области за одни сутки случились два серьезных ДТП с погибшими

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
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Updated Сегодня, 10:06
Вчера днем, 23 июня, в Муромцевском районе случилась смертельная авария. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение об этом в 15:00.
По их данным, женщина 1995 года рождения ехала по дороге Омск-Муромцево-Седельниково на Hyundai Solaris. На 261 километре она потеряла управление над автомобилем, съехала в правый кювет и перевернулась вместе с машиной. По итогу от полученных травм женщина умерла.
Также в 20:25 в Омском районе скончался мужчина 1986 года рождения. Он ехал в качестве пассажира с мужчиной 1991 года рождения на ВАЗ-21099 по дороге, ведущей к санаторию «Коммунальник». На третьем километра водитель не справился с управлением и очутился в правом кювете. Машина при этом тоже перевернулась.
Полицейские добавили, водитель последнего автомобиля был пьяным. На него заведено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. По факту случившихся несчастных случаев правоохранительные органы проводят проверку.