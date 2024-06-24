Перевернулись. В Омской области за одни сутки случились два серьезных ДТП с погибшими

Также в 20:25 в Омском районе скончался мужчина 1986 года рождения. Он ехал в качестве пассажира с мужчиной 1991 года рождения на ВАЗ-21099 по дороге, ведущей к санаторию «Коммунальник». На третьем километра водитель не справился с управлением и очутился в правом кювете. Машина при этом тоже перевернулась.