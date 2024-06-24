В Омске выставили на продажу батутный центр, в котором пострадали два десятка человек

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
В Омске за 3,9 млн рублей выставили на продажу батутный центр Gravity на улице Герцена. Бизнес работает с 2017 года.
«Продается оборудование без местa (нe сошлись взглядами c арендодателем, возможно, вам будет рад) для создания батутногo центра, развлекательного паркa. Бренд, раскрученныe аккаунты в соцсетях», — говорится в объявлении.
Комплекс включает в себя 28 батутов: надувную подушку, поролоновую яму, сухой бассейн и другие. Владелец утверждает, что общая стоимость оборудования составляет 10 млн рублей, а чистая прибыль в месяц — 550-570 тысяч рублей.
Собственник также готов обменять батуты на автомобиль.
Батутный центр принадлежит компании «Гравитация», руководителем и учредителем является Роман Штеер. С 4 июня организация находится в процесе ликвидации.
В течение 2020–2021 годов в батутном центре Gravity 19 гостей получили травмы различной степени тяжести. Большинство пострадавших — дети. В прошлом году предприниматель получил условный срок за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.