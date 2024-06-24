В Омске выставили на продажу батутный центр, в котором пострадали два десятка человек

Комплекс включает в себя 28 батутов: надувную подушку, поролоновую яму, сухой бассейн и другие. Владелец утверждает, что общая стоимость оборудования составляет 10 млн рублей, а чистая прибыль в месяц — 550-570 тысяч рублей.