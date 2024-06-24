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Батутный центр

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Июнь
В Омске выставили на продажу батутный центр, в котором пострадали два десятка человек
24 июня, 06:12
Ноябрь 2023
Допрыгались. Омский бизнесмен получил условный срок за травмы детей на батуте
Предприниматель также должен выплатить компенсацию морального вреда семья пострадавших, но пока приговор не вступил в законную силу.
7 ноября 2023, 11:56
Июль 2023
Владельца батутного центра в Омске заставили заплатить гостье за сломанную ногу
Прокуроры выяснили, что пострадавшей девушке не провели инструктаж и не предупредили о возможной опасности.
4 июля 2023, 05:22

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