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Условный срок

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2024
Бывшего главу омского поселения Казачука отправили на принудительные работы
1 июля, 06:43
В Омске выставили на продажу батутный центр, в котором пострадали два десятка человек
24 июня, 06:12
Без любви нельзя. Омичка получила условный срок за брак с иностранцем
Женщина познакомилась со своим партнером, когда работала на рынке.
10 января, 11:49
2023
Получил по заслугам. В Омске вынесли приговор лжесотруднику газовой службы
Апелляционный суд оставил в силе приговор 44-летнего омича по делу о мошенничестве под предлогом замены газовых счетчиков.
10 августа 2023, 09:05
В Омске военнослужащему отказали в увольнении по окончании контракта, а затем осудили
25 мая 2023, 06:28
В Омске суд ужесточил наказание 60-летнему водителю, из-за которого погибла женщина
Сначала ему дали условный срок из-за того, что он активно помогал в расследовании.
16 мая 2023, 04:37
В Омске ефрейтор получил условный срок за то, что дважды ушел в самоволку
Пока приговор не вступил в законную силу.
16 мая 2023, 04:00
2022
Омский замминистра Минуллин получил условный срок по делу о превышении полномочий
Суд вынес решение по уголовному делу на бывшего замминистра строительства и транспорта Омской области. За «недобор» штрафов Минуллин получил условный срок.
2 ноября 2022, 06:39
В ход пошли зубы. Омичка отбилась от полицейского и нарвалась на уголовное дело
Девушка признала вину.
23 июня 2022, 11:09

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