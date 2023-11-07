Допрыгались. Омский бизнесмен получил условный срок за травмы детей на батуте

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Первомайском районном суде рассмотрели уголовное дело 32-летнего предпринимателя Штеера Б. Он владеет батутным центром Gravity, расположенном по улице Герцена.
В арендованном помещении находились несколько батутов и детские игровые площадки. Как оказалось, услуги оказывались некачественно, оборудование было небезопасным для гостей. В частности, в центре работали инструкторы-консультанты, которые не обладали достаточным уровнем знаний и практики по прыжкам на батутах. Посетителей не предупреждали о возможных рисках травмирования, не рассказывали о правилах личной безопасности.
Из-за этого в течение 2020–2021 годов в батутном центре 19 гостей получили травмы различной степени тяжести. Многие из пострадавших оказались детьми. Бизнесмен частично признал вину.
Несколько дней назад его признали виновным по п. п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Суд вынес наказание в виде лишения свободы на два года. Испытательный срок при этом составит два года. Потерпевшие также подали гражданские иски для получения компенсации морального вреда. Суд удовлетворил их и потребовал взыскать с бизнесмена сумму больше 645 тыс рублей.
Пока что приговор не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован, уточнили в пресс-службе суда.