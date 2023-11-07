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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 11:59

иллюстрация

Допрыгались. Омский бизнесмен получил условный срок за травмы детей на батуте

7 ноября 2023, 11:56
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске владелец батутного центра получил условный срок за травмирование детей

Предприниматель также должен выплатить компенсацию морального вреда семья пострадавших, но пока приговор не вступил в законную силу.

В Первомайском районном суде рассмотрели уголовное дело 32-летнего предпринимателя Штеера Б. Он владеет батутным центром Gravity, расположенном по улице Герцена.

В арендованном помещении находились несколько батутов и детские игровые площадки. Как оказалось, услуги оказывались некачественно, оборудование было небезопасным для гостей. В частности, в центре работали инструкторы-консультанты, которые не обладали достаточным уровнем знаний и практики по прыжкам на батутах. Посетителей не предупреждали о возможных рисках травмирования, не рассказывали о правилах личной безопасности.

Из-за этого в течение 2020–2021 годов в батутном центре 19 гостей получили травмы различной степени тяжести. Многие из пострадавших оказались детьми. Бизнесмен частично признал вину.

Несколько дней назад его признали виновным по п. п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Суд вынес наказание в виде лишения свободы на два года. Испытательный срок при этом составит два года. Потерпевшие также подали гражданские иски для получения компенсации морального вреда. Суд удовлетворил их и потребовал взыскать с бизнесмена сумму больше 645 тыс рублей.

Пока что приговор не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован, уточнили в пресс-службе суда.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Травма#Травмирование ребенка#Батут#Наказание#Новости#Алина Ясинская#Батутный центр
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