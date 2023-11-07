Допрыгались. Омский бизнесмен получил условный срок за травмы детей на батуте

Несколько дней назад его признали виновным по п. п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Суд вынес наказание в виде лишения свободы на два года. Испытательный срок при этом составит два года. Потерпевшие также подали гражданские иски для получения компенсации морального вреда. Суд удовлетворил их и потребовал взыскать с бизнесмена сумму больше 645 тыс рублей.