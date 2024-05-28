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В центре Омска иномарка наехала на дорожный знак и пешехода

Сбила знак и пешехода. В центре Омска произошло ДТП с пострадавшим

28 мая 2024, 13:45
Фото: Управление МВД России по Омской области

В центре Омска иномарка наехала на дорожный знак и пешехода

ДТП случилось на улице 10 лет Октября, в результате аварии пострадала женщина-пешеход.

Сообщение о дорожном происшествии поступило в Госавтоинспекцию сегодня, в 17:00. На место отправились сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что 34-летний водитель «Митсубиси Лансер» ехал по улице 10 лет Октября. Там, в районе дома № 98, при повороте налево он не предоставил преимущество и врезался в «Хендай Солярис», за рулем которого находилась 42-летняя женщина.

После столкновения автомобиль «Хендай» выехал на тротуар, сбил дорожный знак и пешехода. В результате ДТП женщине, попавшей под колеса иномарки, понадобилась медицинская помощь. Проверка продолжается.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#УМВД#ДТП с пострадавшими#Пострадавшие#Авария#Новости#Пострадавший#Дорожное движение#УМВД Омской области
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