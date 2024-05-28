Сбила знак и пешехода. В центре Омска произошло ДТП с пострадавшим

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Сообщение о дорожном происшествии поступило в Госавтоинспекцию сегодня, в 17:00. На место отправились сотрудники полиции.
Предварительно установлено, что 34-летний водитель «Митсубиси Лансер» ехал по улице 10 лет Октября. Там, в районе дома № 98, при повороте налево он не предоставил преимущество и врезался в «Хендай Солярис», за рулем которого находилась 42-летняя женщина.
После столкновения автомобиль «Хендай» выехал на тротуар, сбил дорожный знак и пешехода. В результате ДТП женщине, попавшей под колеса иномарки, понадобилась медицинская помощь. Проверка продолжается.