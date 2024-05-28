Сбила знак и пешехода. В центре Омска произошло ДТП с пострадавшим

Предварительно установлено, что 34-летний водитель «Митсубиси Лансер» ехал по улице 10 лет Октября. Там, в районе дома № 98, при повороте налево он не предоставил преимущество и врезался в «Хендай Солярис», за рулем которого находилась 42-летняя женщина.