В Омской области 13-летний водитель мопеда улетел в кювет и получил травмы

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Сообщение о дорожном происшествии поступило в дежурную часть ОМВД по Большереченскому району вчера, 11 июня, в 19:30. На место отправились сотрудники полиции.
Предварительно установлено, что 13-летний водитель мопеда «Альфа» ехал по улице Ленина в селе Такмык. В какой-то момент он потерял управление и улетел в кювет. В результате ДТП мальчик получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь.
По факту аварии начали проверку правоохранители, в ходе нее будут окончательно установлены все обстоятельства и причины произошедшего.