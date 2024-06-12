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В Омской области в ДТП пострадал 13-летний водитель мопеда

В Омской области 13-летний водитель мопеда улетел в кювет и получил травмы

12 июня 2024, 04:43
Фото: 1MI

В Омской области в ДТП пострадал 13-летний водитель мопеда

В селе Такмык Большереченского района 13-летний водитель мопеда не справился с управлением и улетел в кювет, сейчас обстоятельства инцидента устанавливают полицейские.

Сообщение о дорожном происшествии поступило в дежурную часть ОМВД по Большереченскому району вчера, 11 июня, в 19:30. На место отправились сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что 13-летний водитель мопеда «Альфа» ехал по улице Ленина в селе Такмык. В какой-то момент он потерял управление и улетел в кювет. В результате ДТП мальчик получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь.

По факту аварии начали проверку правоохранители, в ходе нее будут окончательно установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

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