В Омской области 13-летний водитель мопеда улетел в кювет и получил травмы

Предварительно установлено, что 13-летний водитель мопеда «Альфа» ехал по улице Ленина в селе Такмык. В какой-то момент он потерял управление и улетел в кювет. В результате ДТП мальчик получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь.