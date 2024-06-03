Доставили в больницу. 21-летний водитель устроил жесткое ДТП в центре Омска

Сегодня днем, около 15:00, в центре Омска произошло ДТП с пострадавшим. 21-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота» ехал по улице Ленина. Проезжая рядом с концертным залом Филармонии, он не справился в управлением и на высокой скорости врезался в столб.