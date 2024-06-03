Доставили в больницу. 21-летний водитель устроил жесткое ДТП в центре Омска

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Сегодня днем, около 15:00, в центре Омска произошло ДТП с пострадавшим. 21-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота» ехал по улице Ленина. Проезжая рядом с концертным залом Филармонии, он не справился в управлением и на высокой скорости врезался в столб.
В пресс-службе региональной Госавтоинспекции Городу55 рассказали, что в результате аварии молодому человеку понадобилась медицинская помощь, его доставили в больницу.
Напомним, что несколько дней назад на улице 10 лет Октября случилось ДТП, в котором пострадал пешеход. Водитель «Митсубиси Лансер» не предоставил преимущество в движении «Хендай Солярис». После столкновения автомобиль «Хендай» выехал на тротуар, сбил дорожный знак и женщину, которая стояла рядом.