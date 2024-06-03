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Доставили в больницу. 21-летний водитель устроил жесткое ДТП в центре Омска

3 июня 2024, 12:13
Фото: 1MI
Иллюстрация

21-летний водитель пострадал в серьезном ДТП в центре Омска

Сегодня днем 21-летний водитель врезался в столб около омской филармонии, в результате ДТП ему понадобилась медицинская помощь.

Сегодня днем, около 15:00, в центре Омска произошло ДТП с пострадавшим. 21-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота» ехал по улице Ленина. Проезжая рядом с концертным залом Филармонии, он не справился в управлением и на высокой скорости врезался в столб.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции Городу55 рассказали, что в результате аварии молодому человеку понадобилась медицинская помощь, его доставили в больницу.

Напомним, что несколько дней назад на улице 10 лет Октября случилось ДТП, в котором пострадал пешеход. Водитель «Митсубиси Лансер» не предоставил преимущество в движении «Хендай Солярис». После столкновения автомобиль «Хендай» выехал на тротуар, сбил дорожный знак и женщину, которая стояла рядом.

Сбила знак и пешехода. В центре Омска произошло ДТП с пострадавшим
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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Аварии#Авария#ГИБДД#Новости#Дорожное движение
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