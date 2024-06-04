Не выдержал дистанцию. Омичка пострадала в массовом ДТП в центре города

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Сегодня днем на пересечении улиц Масленникова и Жукова произошло массовое ДТП. В региональной Госавтоинспекции Городу55 рассказали подробности происшествия.
Предварительно установлено, что 43-летний водитель автомобиля «Хендай» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с «Волгой», которой управлял 57-летний омич. После этого «Волга» выехала на встречную полосу и врезалась в иномарку «Хонда» под управлением 24-летнего мужчины, а потом оказалась на тротуаре, где сбила светофорный столб.
В результате дорожного происшествия медицинская помощь понадобилась женщине — пассажиру «Хендай».
Напомним, что ДТП с пострадавшим произошло вчера на улице Ленина. 21-летний водитель проезжал рядом с концертным залом Филармонии, не справился в управлением и на высокой скорости врезался в столб.