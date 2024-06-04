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Updated Сегодня, 09:26

В центре Омска произошло массовое ДТП с пострадавшим

Не выдержал дистанцию. Омичка пострадала в массовом ДТП в центре города

4 июня 2024, 09:26
Фото: 1MI

В центре Омска произошло массовое ДТП с пострадавшим

Сегодня днем на пересечении улиц Масленникова и Жукова произошло массовое ДТП, столкнулись «Хендай», «Волга» и «Хонда», в результате аварии пострадали женщина-пассажир.

Сегодня днем на пересечении улиц Масленникова и Жукова произошло массовое ДТП. В региональной Госавтоинспекции Городу55 рассказали подробности происшествия.

Предварительно установлено, что 43-летний водитель автомобиля «Хендай» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с «Волгой», которой управлял 57-летний омич. После этого «Волга» выехала на встречную полосу и врезалась в иномарку «Хонда» под управлением 24-летнего мужчины, а потом оказалась на тротуаре, где сбила светофорный столб.

В результате дорожного происшествия медицинская помощь понадобилась женщине — пассажиру «Хендай».

Напомним, что ДТП с пострадавшим произошло вчера на улице Ленина. 21-летний водитель проезжал рядом с концертным залом Филармонии, не справился в управлением и на высокой скорости врезался в столб.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Тройное ДТП#Аварии#Массовое ДТП#Авария#ГИБДД#Новости
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