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Мопед

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2024
Выскочила на «встречку». В ДТП на трассе Тюмень-Омск погибла 16-летняя школьница
25 сентября, 15:57
Ночь, «встречка», смерть. В Омской области в ДТП погиб 17-летний юноша
18 августа, 05:08
Переломы и другие травмы. Две омички влетели в бетонный блок на мопеде
Оказалось, что водитель была в состоянии алкогольного опьянения, за что ее могут отправить под арест.
27 июня, 13:18
Пьяный омский подросток без прав перевернулся на мопеде и сломал ребра и руку
Инцидент произошел в понедельник вечером в Крутинском районе.
25 июня, 10:41
В Омской области произошло сразу два ДТП с участием несовершеннолетних мотолюбителей
Во всех случаях юные водители «мокиков» оказались в больнице.
23 июня, 13:08
В Омской области 13-летний водитель мопеда улетел в кювет и получил травмы
В селе Такмык Большереченского района 13-летний водитель мопеда не справился с управлением и улетел в кювет, сейчас обстоятельства инцидента устанавливают полицейские.
12 июня, 04:43
Потребовалась медпомощь. В Омской области подросток на мопеде протаранил автомобиль
14 апреля, 06:27
2023
Купил мопед и решил покататься. Подросток в Омске устроил погоню с полицейскими
27 июля 2023, 12:08
Апелляция от прокуроров. Омскому пьяному водителю добавили полгода к сроку за ДТП
Водитель автомобиля Nissan Pulsar сбил подростка на мопеде еще летом 2021 года. Суд признал его вину, но прокуратура осталась не согласна с наказанием.
22 февраля 2023, 10:12
В Омской области поймали пьяного водителя на мопеде
У мужчины, к тому же, не было водительских прав.
2 февраля 2023, 03:08

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