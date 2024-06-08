Режим готовности к ЧС, токсичные газы в воздухе и поножовщина в депо. Омск в субботу

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Новость №1. В Омске экстренно расселяют жильцов аварийного дома на Магистральной
Сегодня начался обход квартир в доме № 47 на улице Магистральной. Жителям этого дома предлагается временно переехать либо в муниципальный маневренный фонд, либо в ПВР. Это необходимо, потому что находиться в аварийном здании небезопасно. Инструментальное обследование показало, что есть угроза целостности несущих конструкций дома. Также принято решение в границах здания объявить режим повышенной готовности к ЧС.
Новость №2. Омичи на этой неделе страдали от избытка пыли и токсичных газов в воздухе
В Омске снова наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в некоторых районах города. По данным Обь-Иртышского УГМС, в четверг уровень загрязненности воздуха был повышен. Так, в Кировском округе зафиксировали превышение концентрации сероводорода — 1,2 ПДК. А в Советском округе воздух был слишком пыльным, концентрация пыли составила 1,9 ПДК.
Новость №3. В Омске машинист избил коллегу дубинкой за лишнюю смену и получил нож в грудь
Машинист пришел в депо «Московка», чтобы обсудить с диспетчером назначение дополнительной смены. Однако разговор не задался. Возможно, это произошло из-за того, что у машиниста в руках была резиновая дубинка. Диспетчер, получив несколько ударов, сменил тактику и достал нож, которым несколько раз ударил своего противника. В итоге машиниста с резаными ранениями госпитализировали в омскую больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Полиция разбирается в инциденте. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.