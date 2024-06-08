Режим готовности к ЧС, токсичные газы в воздухе и поножовщина в депо. Омск в субботу

Машинист пришел в депо «Московка», чтобы обсудить с диспетчером назначение дополнительной смены. Однако разговор не задался. Возможно, это произошло из-за того, что у машиниста в руках была резиновая дубинка. Диспетчер, получив несколько ударов, сменил тактику и достал нож, которым несколько раз ударил своего противника. В итоге машиниста с резаными ранениями госпитализировали в омскую больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Полиция разбирается в инциденте. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.