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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

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Режим готовности к ЧС, токсичные газы в воздухе и поножовщина в депо. Омск в субботу

8 июня 2024, 14:05
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске экстренно расселяют жильцов аварийного дома на Магистральной

Сегодня начался обход квартир в доме № 47 на улице Магистральной. Жителям этого дома предлагается временно переехать либо в муниципальный маневренный фонд, либо в ПВР. Это необходимо, потому что находиться в аварийном здании небезопасно. Инструментальное обследование показало, что есть угроза целостности несущих конструкций дома. Также принято решение в границах здания объявить режим повышенной готовности к ЧС.

Режим готовности к ЧС. В Омске экстренно расселяют аварийный дом на Магистральной
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Новость №2. Омичи на этой неделе страдали от избытка пыли и токсичных газов в воздухе

В Омске снова наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в некоторых районах города. По данным Обь-Иртышского УГМС, в четверг уровень загрязненности воздуха был повышен. Так, в Кировском округе зафиксировали превышение концентрации сероводорода — 1,2 ПДК. А в Советском округе воздух был слишком пыльным, концентрация пыли составила 1,9 ПДК.

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Новость №3. В Омске машинист избил коллегу дубинкой за лишнюю смену и получил нож в грудь

Машинист пришел в депо «Московка», чтобы обсудить с диспетчером назначение дополнительной смены. Однако разговор не задался. Возможно, это произошло из-за того, что у машиниста в руках была резиновая дубинка. Диспетчер, получив несколько ударов, сменил тактику и достал нож, которым несколько раз ударил своего противника. В итоге машиниста с резаными ранениями госпитализировали в омскую больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Полиция разбирается в инциденте. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

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Режим готовности к ЧС. В Омске экстренно расселяют аварийный дом на Магистральной
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