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Кировский округ

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Октябрь
Кто-то ворует крышки: в мэрии прокомментировали случай с упавшей 6-летней омичкой
31 октября, 06:56
Засмотрелась на снег. 6-летняя омичка упала в колодец на бульваре Архитекторов
31 октября, 06:18
Проект прошел экспертизу. В омской «Долине нищих» появится многоквартирная трехэтажка
24 октября, 07:59
В Омске определились с новым главой Ленинского округа
Он приступит к своим обязанностям с понедельника, пока что в полномочиях исполняющего обязанности.
22 октября, 06:13
В Омске из-за вспышки ОРВИ закрыли еще несколько школ. Какие округа самые больные
3 октября, 06:23
Сентябрь
Лишь 1% домов дореволюционные. В Омске на «вторичке» преобладает советское жилье
27 сентября, 12:53
Тепло в каждый дом. В Омске осталось устранить еще 320 повреждений на сетях
26 сентября, 05:55
Винтовая лестница и много стекла. В Омске готовят к сдаче инновационную школу
В Кировском округе почти построили новое учебное заведение для 1122 учащихся. Школа была сделана по авторскому проекту омского архитектора.
10 сентября, 07:33
Июль
Банный день. Мэрия доставит омичей с затопленной улицы Володарского в городскую баню
Жители частных домов, пострадавших от потопа на улице Володарского, смогут сходить в муниципальную баню — соответствующую меру помощи горожанам анонсировал Сергей Шелест.
23 июля, 08:24
Вылетел на встречку. В ДТП на Левом берегу пострадала 17-летняя омичка
Молодой человек выехал на встречку и врезался в другую иномарку.
16 июля, 03:39
Пенсионерка из Омска лишилась 5,75 млн рублей, пообщавшись с мошенниками
Мошенники смогли обмануть пенсионерку, настаивая на том, что она якобы перевела деньги «государственному преступнику».
7 июля, 13:08
Июнь
Гостила у знакомого. В Кировском округе Омска нашли пропавшую девушку из Хакасии
26 июня, 02:56
15 лет за 50 граммов: в Омске поймали двух иностранцев с крупной партией наркотиков
19 июня, 05:22
Режим готовности к ЧС, токсичные газы в воздухе и поножовщина в депо. Омск в субботу
8 июня, 14:05
Запах тухлых яиц и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе
8 июня, 04:14
Ядовитый газ и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе
5 июня, 09:19
Май
«Ждем конкретных предложений». Для модернизации парка 300-летия Омска ищут инвестора
30 мая, 06:36
Апрель
«Такой ценой делают новую дорогу»: в Омске на Левом берегу трактором снесли деревья
26 апреля, 04:21
В Кировском округе омичка устроила ДТП, в котором пострадали ее маленькие дети
9 апреля, 05:54
Март
«Косули закончились, ждут людей теперь». Омичи с Левобережья пожаловались на собак
14 марта, 05:29

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