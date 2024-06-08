Запах тухлых яиц и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе

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Published Сегодня, 04:14
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В четверг, 6 июня, в Омске снова были превышены предельно допустимые концентрации (ПДК) двух вредных веществ в некоторых районах города. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязненности воздуха был повышен.
В Кировском округе было зафиксировано превышение концентрации сероводорода — 1,2 ПДК. В то же время в Советском округе воздух был слишком пыльным, его концентрация составила 1,9 ПДК.
Напомним, что на этой неделе в Омске уже фиксировалось превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Так, в Кировском округе концентрация хлорида водорода была превышена в 1,1 раза по сравнению с предельно допустимой концентрацией. В Советском округе наблюдалась повышенная запыленность воздуха — уровень составил 1,6 ПДК. В целом уровень загрязненности воздуха был оценен как повышенный.