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Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

иллюстрация

Запах тухлых яиц и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе

8 июня 2024, 04:14
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Жители Омска на этой неделе страдали от пыли и токсичных газов в воздухе

На этой неделе в Омске в некоторых районах снова были превышены предельно допустимые концентрации двух вредных веществ: в Кировском округе — сероводорода в 1,2 раза, а в Советском округе — концентрация пыли в 1,9 ПДК.

В четверг, 6 июня, в Омске снова были превышены предельно допустимые концентрации (ПДК) двух вредных веществ в некоторых районах города. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязненности воздуха был повышен.

В Кировском округе было зафиксировано превышение концентрации сероводорода — 1,2 ПДК. В то же время в Советском округе воздух был слишком пыльным, его концентрация составила 1,9 ПДК.

Напомним, что на этой неделе в Омске уже фиксировалось превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Так, в Кировском округе концентрация хлорида водорода была превышена в 1,1 раза по сравнению с предельно допустимой концентрацией. В Советском округе наблюдалась повышенная запыленность воздуха — уровень составил 1,6 ПДК. В целом уровень загрязненности воздуха был оценен как повышенный.

Ядовитый газ и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе
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