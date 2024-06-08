Запах тухлых яиц и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе

Напомним, что на этой неделе в Омске уже фиксировалось превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Так, в Кировском округе концентрация хлорида водорода была превышена в 1,1 раза по сравнению с предельно допустимой концентрацией. В Советском округе наблюдалась повышенная запыленность воздуха — уровень составил 1,6 ПДК. В целом уровень загрязненности воздуха был оценен как повышенный.