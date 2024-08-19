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Расселение жильцов

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Август
Омский следком начал проверку прав жильцов аварийного дома после «Мужского/женского»
19 августа, 13:49
Июль
Тесно. Многодетная омичка рассказала Бастрыкину об ужасном жилье, куда ее переселили
По новостройке, в которой живет женщина с детьми, уже пошли трещины и не работает вентиляция.
2 июля, 12:27
Июнь
Омская прокуратура отправилась в суд, чтобы расселить людей из разрушающегося дома
Барак на 27-й Северной признали аварийным, износ здания составляет 75%.
25 июня, 13:14
Режим готовности к ЧС, токсичные газы в воздухе и поножовщина в депо. Омск в субботу
8 июня, 14:05

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