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Updated Сегодня, 13:18

иллюстрация

Дубинка против ножа. В Омске машинист устроил драку с диспетчером и уехал на скорой

8 июня 2024, 13:13
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Машинист из Омска избил коллегу дубинкой за лишнюю смену и получил нож в грудь

В депо «Московка» машинист напал на диспетчера с дубинкой из-за дополнительной смены. Диспетчер в ответ несколько раз ударил своего противника ножом. В итоге машинист был госпитализирован, а полиция начала расследование этого инцидента.

В Омске в свой выходной день машинист решил выйти на работу и избить дежурного диспетчера. Он напал на него с дубинкой, однако диспетчер смог дать отпор и использовал нож. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как стало известно, конфликт между машинистом и диспетчером произошел в локомотивном депо «Московка» Западно-Сибирской железной дороги.

Машинист пришел в депо, чтобы разобраться с диспетчером, который назначил ему дополнительную смену. Однако разговор не сложился, возможно, из-за того, что у машиниста в руках была резиновая дубинка. После того как диспетчер получил несколько ударов, он сменил тактику и достал нож, которым несколько раз ударил оппонента.

В итоге машинист с резаными ранениями груди и руки был госпитализирован в омскую больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Полиция проводит расследование данного инцидента.

Ранее Город55 рассказывал, что в апреле жители села Мельничное выпили и пришли на участок к знакомому, с которым у них были разногласия. Между сельчанами начался конфликт, в ходе которого подозреваемые нанесли 50-летнему мужчине не менее 19 ножевых ранений.

Пострадавший смог убежать от нападавших и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Задержанные частично признали вину, сказав, что не хотели убивать соседа.

В тяжелом состоянии. Жители Омской области напали на соседа с ножом и попали под суд
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