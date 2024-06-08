Дубинка против ножа. В Омске машинист устроил драку с диспетчером и уехал на скорой

Машинист пришел в депо, чтобы разобраться с диспетчером, который назначил ему дополнительную смену. Однако разговор не сложился, возможно, из-за того, что у машиниста в руках была резиновая дубинка. После того как диспетчер получил несколько ударов, он сменил тактику и достал нож, которым несколько раз ударил оппонента.