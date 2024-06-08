Дубинка против ножа. В Омске машинист устроил драку с диспетчером и уехал на скорой

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В Омске в свой выходной день машинист решил выйти на работу и избить дежурного диспетчера. Он напал на него с дубинкой, однако диспетчер смог дать отпор и использовал нож. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Как стало известно, конфликт между машинистом и диспетчером произошел в локомотивном депо «Московка» Западно-Сибирской железной дороги.
Машинист пришел в депо, чтобы разобраться с диспетчером, который назначил ему дополнительную смену. Однако разговор не сложился, возможно, из-за того, что у машиниста в руках была резиновая дубинка. После того как диспетчер получил несколько ударов, он сменил тактику и достал нож, которым несколько раз ударил оппонента.
В итоге машинист с резаными ранениями груди и руки был госпитализирован в омскую больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Полиция проводит расследование данного инцидента.
Ранее Город55 рассказывал, что в апреле жители села Мельничное выпили и пришли на участок к знакомому, с которым у них были разногласия. Между сельчанами начался конфликт, в ходе которого подозреваемые нанесли 50-летнему мужчине не менее 19 ножевых ранений.
Пострадавший смог убежать от нападавших и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Задержанные частично признали вину, сказав, что не хотели убивать соседа.