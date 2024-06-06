С обременениями. Гостиницу-долгострой у омского «Телецентра» продают за 132 миллиона

Гостиницу, которую в 2007 году начинала строить компания «Трест-5», в 2020-м выкупило ООО «Л-Финанс». Тогда планировалось, что отель достроят по франшизе Hilton к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Однако стройка не особо продвинулась, и зимой 2024 года депимущества обратился в суд с требованием изъять недостроенный отель. Оно как раз и было удовлетворено.