Продадут с торгов. У омской фирмы хотят забрать недостроенную гостиницу у Телецентра

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
Городу55 стало известно, что омский департамент имущественных отношений рассчитывает изъять у компании «Л-Финанс» объект незавершенного строительства у Телецентра и продать его с публичных торгов. С соответствующим заявлением депимущества обратился в суд.
Речь идет о недостроенной гостинице на проспекте Мира, возводить которую еще в 2007 году начинала строительная фирма «Трест-5». В 2020 году объект выкупило ООО «Л-Финанс». Отель планировали достроить по франшизе Hilton к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.
Как пояснили Городу55, компании «Л-Финанс» по договору аренды в октябре 2017 года предоставили земельный участок площадью 4414 кв. м для завершения строительства гостиницы. Но срок действия договора истек 7 октября 2023 года, поэтому теперь расположенный на участке объект незавершенного строительства может быть изъят у собственника по решению суда.
«По окончании действия договора, объект подлежит изъятию у собственника и последующей продаже с публичных торгов. В целях исполнения действующего законодательства департамент обратился в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к ООО „Л-Финанс“», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Гостиничный комплекс на проспекте Мира в настоящий момент готов на 73%. Площадь застройки составляет 1966,1 кв. м.
Добавим, что компанию «Л-Финанс» зарегистрировали в Омске в 2011 году. Единственным учредителем с конца 2021 года является московское АО «Дом Групп», которое в декабре 2023-го признали банкротом. В отношении этого акционерного общества сейчас открыто конкурсное производство. Не лучше обстоят дела и у омской фирмы «Л-Финанс»: она проходит процедуру банкротства.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске построят первую пятизвездочную гостиницу. Появится она в центре города, на улице Интернациональной. Инвестором выступает семья омских бизнесменов Антропенко. Сейчас ведутся проектные работы.