Продадут с торгов. У омской фирмы хотят забрать недостроенную гостиницу у Телецентра

Добавим, что компанию «Л-Финанс» зарегистрировали в Омске в 2011 году. Единственным учредителем с конца 2021 года является московское АО «Дом Групп», которое в декабре 2023-го признали банкротом. В отношении этого акционерного общества сейчас открыто конкурсное производство. Не лучше обстоят дела и у омской фирмы «Л-Финанс»: она проходит процедуру банкротства.