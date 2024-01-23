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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Стройка тянется с 2007 года

Продадут с торгов. У омской фирмы хотят забрать недостроенную гостиницу у Телецентра

23 января 2024, 04:53
Фото: Город55
Стройка тянется с 2007 года

Омский депимущества хочет забрать у владельца недостроенную гостиницу на Мира

Объект незавершенного строительства принадлежит компании «Л-Финанс», которая в настоящий момент проходит процедуру банкротства.

Городу55 стало известно, что омский департамент имущественных отношений рассчитывает изъять у компании «Л-Финанс» объект незавершенного строительства у Телецентра и продать его с публичных торгов. С соответствующим заявлением депимущества обратился в суд.

Речь идет о недостроенной гостинице на проспекте Мира, возводить которую еще в 2007 году начинала строительная фирма «Трест-5». В 2020 году объект выкупило ООО «Л-Финанс». Отель планировали достроить по франшизе Hilton к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

Как пояснили Городу55, компании «Л-Финанс» по договору аренды в октябре 2017 года предоставили земельный участок площадью 4414 кв. м для завершения строительства гостиницы. Но срок действия договора истек 7 октября 2023 года, поэтому теперь расположенный на участке объект незавершенного строительства может быть изъят у собственника по решению суда.

«По окончании действия договора, объект подлежит изъятию у собственника и последующей продаже с публичных торгов. В целях исполнения действующего законодательства департамент обратился в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к ООО „Л-Финанс“», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Участок под долгостроемУчасток под долгостроем
Участок под долгостроем
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Гостиничный комплекс на проспекте Мира в настоящий момент готов на 73%. Площадь застройки составляет 1966,1 кв. м.

Добавим, что компанию «Л-Финанс» зарегистрировали в Омске в 2011 году. Единственным учредителем с конца 2021 года является московское АО «Дом Групп», которое в декабре 2023-го признали банкротом. В отношении этого акционерного общества сейчас открыто конкурсное производство. Не лучше обстоят дела и у омской фирмы «Л-Финанс»: она проходит процедуру банкротства.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске построят первую пятизвездочную гостиницу. Появится она в центре города, на улице Интернациональной. Инвестором выступает семья омских бизнесменов Антропенко. Сейчас ведутся проектные работы.

4 млрд инвестиций. Пятизвездочную гостиницу в Омске построит Александр Антропенко
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#Эксклюзивы#Бизнес#Омск#Суд#Строительство#Долгострой#Департамент имущественных отношений#Банкротство#Гостиницы#Новости#Юлия Истомина
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