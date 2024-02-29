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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Строить здание начали в 2007 году

Идут переговоры. В Омске собираются реанимировать проект гостиницы у «Телецентра»

29 февраля 2024, 09:03
Фото: Город55
Строить здание начали в 2007 году

В Омске хотят реанимировать строительство гостиницы на проспекте Мира

Ранее недостроенное здание собирались изъять у компании «Л-Финанс» и продать его с публичных торгов.

На сегодняшней пресс-конференции директор департамента экономической политики Елена Дячук рассказала, на каком этапе сейчас находится строительство тех или иных гостиниц в Омске.

Больше всего внимания сейчас уделяют проекту строительства пятизвездочной гостиницы на месте бывшей обувной фабрики «Луч». Инвестором, напомним, выступает Александр Антропенко, который оценил объем инвестиций в проект в 4 млрд рублей.

«В ближайшее время будет получено разрешение на строительство, и инвестор начнет реализацию проекта. Долго к этому подходили, там были некоторые вопросы по земельным отношениям, рядом объект культурного наследия, поэтому требовалось согласование с министерством культуры. Сейчас эти вопросы уже урегулированы», — отметила Елена Дячук.
Эскиз, разработанный «ПСК „Перспектива“»Эскиз, разработанный «ПСК „Перспектива“»
Эскиз, разработанный «ПСК „Перспектива“»
Фото: Предоставлено Городу55

Зданию фабрики «Луч», которое признано объектом культурного наследия, ничего не угрожает. Оно будет сохранено и реконструировано.

Строительство других гостиничных комплексов на территории Омска пока в стадии проработки. Сейчас ведется работа над «реанимацией» проекта гостиницы на проспекте Мира: ведутся переговоры с инвестором, но какой-то конкретики нет. По еще одной гостинице — на улице Пушкина — работа также идет, но она, по словам Дячук, пока недостаточно активная.

«Не могу разглашать конкретные проекты и инвесторов. Как только они выйдут в публичную плоскость, мы все об этом узнаем», — добавила чиновница.

Напомним, что гостиницей на улице Пушкина занималась компания «Новые проекты» Анатолия Скосырева. В ноябре 2019 года заявлялось о планах вложить в недостроенный объект 400 млн рублей. А из-за долгостроя на проспекте Мира департамент имущественных отношений в этом году пошел в суд. Объект незавершенного строительства у Телецентра хотели изъять и затем продать его с публичных торгов.

Продадут с торгов. У омской фирмы хотят забрать недостроенную гостиницу у Телецентра
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#Общество#Бизнес#Омск#Инвестиции#Строительство#Долгострой#Инвестор#Гостиницы#Новости#Юлия Истомина
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