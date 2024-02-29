Идут переговоры. В Омске собираются реанимировать проект гостиницы у «Телецентра»

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
На сегодняшней пресс-конференции директор департамента экономической политики Елена Дячук рассказала, на каком этапе сейчас находится строительство тех или иных гостиниц в Омске.
Больше всего внимания сейчас уделяют проекту строительства пятизвездочной гостиницы на месте бывшей обувной фабрики «Луч». Инвестором, напомним, выступает Александр Антропенко, который оценил объем инвестиций в проект в 4 млрд рублей.
«В ближайшее время будет получено разрешение на строительство, и инвестор начнет реализацию проекта. Долго к этому подходили, там были некоторые вопросы по земельным отношениям, рядом объект культурного наследия, поэтому требовалось согласование с министерством культуры. Сейчас эти вопросы уже урегулированы», — отметила Елена Дячук.
Зданию фабрики «Луч», которое признано объектом культурного наследия, ничего не угрожает. Оно будет сохранено и реконструировано.
Строительство других гостиничных комплексов на территории Омска пока в стадии проработки. Сейчас ведется работа над «реанимацией» проекта гостиницы на проспекте Мира: ведутся переговоры с инвестором, но какой-то конкретики нет. По еще одной гостинице — на улице Пушкина — работа также идет, но она, по словам Дячук, пока недостаточно активная.
«Не могу разглашать конкретные проекты и инвесторов. Как только они выйдут в публичную плоскость, мы все об этом узнаем», — добавила чиновница.
Напомним, что гостиницей на улице Пушкина занималась компания «Новые проекты» Анатолия Скосырева. В ноябре 2019 года заявлялось о планах вложить в недостроенный объект 400 млн рублей. А из-за долгостроя на проспекте Мира департамент имущественных отношений в этом году пошел в суд. Объект незавершенного строительства у Телецентра хотели изъять и затем продать его с публичных торгов.