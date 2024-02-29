Идут переговоры. В Омске собираются реанимировать проект гостиницы у «Телецентра»

Строительство других гостиничных комплексов на территории Омска пока в стадии проработки. Сейчас ведется работа над «реанимацией» проекта гостиницы на проспекте Мира: ведутся переговоры с инвестором, но какой-то конкретики нет. По еще одной гостинице — на улице Пушкина — работа также идет, но она, по словам Дячук, пока недостаточно активная.