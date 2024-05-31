Пока простаивает. Недострой на Левобережье Омска так и не оформили в собственность

Оба объекта незавершенного строительства омское минимущества изъяло у Эдуарда Сака через суд в июне 2019 года. Спустя два года, как сообщили Городу55 в министерстве имущественных отношений, недостроенный ТЦ площадью 712,6 кв. м продали с публичных торгов. Долгострой за 13,28 млн рублей достался предпринимателю Дмитрию Соловьеву, специализирующемуся на аренде и управлении недвижимым имуществом. Правда, омич после покупки не торопился вносить полную сумму.