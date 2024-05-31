Пока простаивает. Недострой на Левобережье Омска так и не оформили в собственность

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:54
Ранее Город55 рассказывал о планах омского бизнесмена Алексея Клочихина взяться за достройку многоэтажной стоянки на проспекте Комарова, в районе остановки «Студенческая». На огороженной бетонным забором территории помимо стоянки находится еще один недостроенный объект — торгово-офисный центр.
Оба объекта незавершенного строительства омское минимущества изъяло у Эдуарда Сака через суд в июне 2019 года. Спустя два года, как сообщили Городу55 в министерстве имущественных отношений, недостроенный ТЦ площадью 712,6 кв. м продали с публичных торгов. Долгострой за 13,28 млн рублей достался предпринимателю Дмитрию Соловьеву, специализирующемуся на аренде и управлении недвижимым имуществом. Правда, омич после покупки не торопился вносить полную сумму.
«На текущий момент право собственности за покупателем объекта не зарегистрировано, поскольку не внесена вся сумма по договору купли-продажи», — отметили в ведомстве.
Задолженность и неустойку по договору минимущества пришлось взыскивать с предпринимателя через суд.
Пока непонятно, возобновится ли строительство торгово-офисного центра на Комарова. Паспорта объекта на участке нет (стенд, на котором он должен появиться, пустует). Сам участок огорожен высоким бетонным забором и сильно зарос деревьями и кустарниками.