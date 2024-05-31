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Стройплощадка огорожена бетонным забором

Пока простаивает. Недострой на Левобережье Омска так и не оформили в собственность

31 мая 2024, 06:19
Фото: Юлия Истомина / Город55
Стройплощадка огорожена бетонным забором

Проданный недострой на Левобережье Омска до сих пор не обрел собственника

За время простоя участок с недостроенным зданием на проспекте Комарова полностью зарос деревьями и кустарниками.

Ранее Город55 рассказывал о планах омского бизнесмена Алексея Клочихина взяться за достройку многоэтажной стоянки на проспекте Комарова, в районе остановки «Студенческая». На огороженной бетонным забором территории помимо стоянки находится еще один недостроенный объект — торгово-офисный центр.

Оба объекта незавершенного строительства омское минимущества изъяло у Эдуарда Сака через суд в июне 2019 года. Спустя два года, как сообщили Городу55 в министерстве имущественных отношений, недостроенный ТЦ площадью 712,6 кв. м продали с публичных торгов. Долгострой за 13,28 млн рублей достался предпринимателю Дмитрию Соловьеву, специализирующемуся на аренде и управлении недвижимым имуществом. Правда, омич после покупки не торопился вносить полную сумму.

«На текущий момент право собственности за покупателем объекта не зарегистрировано, поскольку не внесена вся сумма по договору купли-продажи», — отметили в ведомстве.

Задолженность и неустойку по договору минимущества пришлось взыскивать с предпринимателя через суд.

На участке с недостроями стоит пункт охраныНа участке с недостроями стоит пункт охраны
Паспорт будущего объекта пока отсутствуетПаспорт будущего объекта пока отсутствует
Высокий забор огораживает территорию двух участковВысокий забор огораживает территорию двух участков
Судя по мусорке за забором, на участке все-таки бывают людиСудя по мусорке за забором, на участке все-таки бывают люди
На участке с недостроями стоит пункт охраны
Фото: Юлия Истомина / Город55

Пока непонятно, возобновится ли строительство торгово-офисного центра на Комарова. Паспорта объекта на участке нет (стенд, на котором он должен появиться, пустует). Сам участок огорожен высоким бетонным забором и сильно зарос деревьями и кустарниками.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Бизнес#Омск#Строительство#Долгострой#Земельный участок#Сделка#Новости#Недострой#Покупка#Минимущества
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