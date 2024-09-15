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2024
Дом-интернат в Омской области обязали вернуть недавно купленный автомобиль
15 сентября, 11:37
Топ самых продаваемых китайских авто в России
В России установился высокий спрос на китайские машины. Моделей достаточно много, но какое авто выбрать? Подробности — в материале Города55.
13 июня, 17:33
Пока простаивает. Недострой на Левобережье Омска так и не оформили в собственность
31 мая, 06:19
Эскроу-счет — не гарантия. Почему условия от застройщика не всегда безопасны
21 марта, 08:37
Стало известно, когда и кому сейчас выгодно покупать квартиру
5 февраля, 11:27
2023
Траты на подарки, дефицит пожарных и срубленная ель. Омск сегодня
27 декабря 2023, 13:54
Президентский люкс. В Омске продаются искусственные елки за 650 тысяч рублей
11 декабря 2023, 07:22
В два раза дешевле. Для аварийного детсада в Омской области нашелся покупатель
23 ноября 2023, 05:56
Стало известно, что омичи покупают под влиянием рекламы чаще всего
Опрос о влиянии рекламы на жителей города провели аналитики одного из сервисов по поиску работы.
23 октября 2023, 11:00
Стало известно, сколько лет омичам нужно копить, чтобы купить квартиру
Средний срок накопления по России — 8 лет и 3 месяца.
10 мая 2023, 12:13
Квартиры в Омске стали активно покупать жители Челябинска, Питера и Новосибирска
За первые три месяца 2023 года жители других регионов приобрели 1112 объектов недвижимости на территории Омской области.
14 апреля 2023, 07:04
Неожиданно: жители Москвы, Самары и Краснодара чаще всего покупают квартиры в Омске
За 4 квартал прошлого года 278 жителей других регионов купили квартиры в Омской области.
21 февраля 2023, 13:23
2022
Выгодная сделка. Клочок земли в центре Омска продали за 4 млн рублей
10 октября 2022, 06:49
Для охоты и рыбалки. В Омске продают вертолет по цене «трешки»
13 сентября 2022, 06:09

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