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Стройка завершится? В Омске на Перелета хотят реконструировать двухэтажный гараж

31 мая 2024, 03:40
Фото: 1MI
Иллюстрация

Двухэтажный гараж-долгострой на Перелета в Омске собрались реконструировать

В качестве застройщика выступает местный предприниматель Владимир Кондратюк.

Городу55 стало известно, что в Омске предприниматель Владимир Кондратюк решил взяться за достройку двухэтажного гаража на Перелета, который находится недалеко от больницы имени Кабанова.

29 мая проект реконструкции двухэтажного гаража одобрили в «Экспертно-проектном центре». Разработкой проектной документации для Кондратюка занималась компания «Акцентпроект», которой владеют Иван Кротов, Максим Клишев и Антон Нефедов.

Строить двухэтажный гараж начали около 10 лет назад, однако работы встали на паузу. Объект должен появиться на участке площадью 8579 «квадратов». Как следует из материалов искового заявления депимущества к Кондратюку, в аренду землю предприниматель получил в августе прошлого года.

Участок, где строят гаражУчасток, где строят гараж
Участок, где строят гараж
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Добавим, что Владимир Кондратюк зарегистрировал ИП в феврале 2023 года. Омич владеет двумя компаниями с одинаковым названием «Микроклимат», специализируются они на производстве санитарно-технических работ и ремонте электронного и оптического оборудования, а также ООО «Микроклимат. Строительство и девелопмент».

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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Строительство#Долгострой#Проект#Новости#Экспертиза#Гараж
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