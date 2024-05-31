Стройка завершится? В Омске на Перелета хотят реконструировать двухэтажный гараж

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Городу55 стало известно, что в Омске предприниматель Владимир Кондратюк решил взяться за достройку двухэтажного гаража на Перелета, который находится недалеко от больницы имени Кабанова.
29 мая проект реконструкции двухэтажного гаража одобрили в «Экспертно-проектном центре». Разработкой проектной документации для Кондратюка занималась компания «Акцентпроект», которой владеют Иван Кротов, Максим Клишев и Антон Нефедов.
Строить двухэтажный гараж начали около 10 лет назад, однако работы встали на паузу. Объект должен появиться на участке площадью 8579 «квадратов». Как следует из материалов искового заявления депимущества к Кондратюку, в аренду землю предприниматель получил в августе прошлого года.
Добавим, что Владимир Кондратюк зарегистрировал ИП в феврале 2023 года. Омич владеет двумя компаниями с одинаковым названием «Микроклимат», специализируются они на производстве санитарно-технических работ и ремонте электронного и оптического оборудования, а также ООО «Микроклимат. Строительство и девелопмент».