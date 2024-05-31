Стройка завершится? В Омске на Перелета хотят реконструировать двухэтажный гараж

Строить двухэтажный гараж начали около 10 лет назад, однако работы встали на паузу. Объект должен появиться на участке площадью 8579 «квадратов». Как следует из материалов искового заявления депимущества к Кондратюку, в аренду землю предприниматель получил в августе прошлого года.