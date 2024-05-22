Готова на 7%. Омский бизнесмен решил достроить многоэтажную стоянку на Левобережье

Сама многоэтажная стоянка готова только на 7%. Недостроенный объект изъяли через суд у прошлого владельца Эдуарда Сака, после чего продали здание с торгов. За 1,92 млн рублей его в мае прошлого года приобрел омич Александр Иванюк. Но, видимо, он также успел продать недостроенную автостоянку.