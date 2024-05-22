Готова на 7%. Омский бизнесмен решил достроить многоэтажную стоянку на Левобережье

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Городу55 стало известно, что на проспекте Комарова, недалеко от остановки «Студенческая», собираются достраивать многоэтажную автостоянку. ООО «РЦЭСП Сибирь» накануне одобрило проект реконструкции.
Разработкой проектной документации занимались омские компании «Диагностика» и «Стройизыскания», а также предприниматель Александр Лавров. Застройщиком выступает бизнесмен Алексей Клочихин. Он зарегистрировал ИП в 2006 году, в данный момент специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. Также ему принадлежит компания «Хрустали», занимающаяся охотой, отловом и отстрелом диких животных.
Сама многоэтажная стоянка готова только на 7%. Недостроенный объект изъяли через суд у прошлого владельца Эдуарда Сака, после чего продали здание с торгов. За 1,92 млн рублей его в мае прошлого года приобрел омич Александр Иванюк. Но, видимо, он также успел продать недостроенную автостоянку.
Добавим, что на соседнем участке, ближе к дороге по улице Комарова, находится еще один долгострой — торгово-офисный центр. Его также изъяли у Эдуарда Сака в 2019 году. Его судьба пока остается неизвестной.