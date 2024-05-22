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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

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Иллюстрация

Готова на 7%. Омский бизнесмен решил достроить многоэтажную стоянку на Левобережье

22 мая 2024, 05:03
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский бизнесмен взялся за достройку многоэтажной стоянки на проспекте Комарова

В прошлом году долгострой продали с торгов за 1,92 млн рублей.

Городу55 стало известно, что на проспекте Комарова, недалеко от остановки «Студенческая», собираются достраивать многоэтажную автостоянку. ООО «РЦЭСП Сибирь» накануне одобрило проект реконструкции.

Разработкой проектной документации занимались омские компании «Диагностика» и «Стройизыскания», а также предприниматель Александр Лавров. Застройщиком выступает бизнесмен Алексей Клочихин. Он зарегистрировал ИП в 2006 году, в данный момент специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. Также ему принадлежит компания «Хрустали», занимающаяся охотой, отловом и отстрелом диких животных.

Сама многоэтажная стоянка готова только на 7%. Недостроенный объект изъяли через суд у прошлого владельца Эдуарда Сака, после чего продали здание с торгов. За 1,92 млн рублей его в мае прошлого года приобрел омич Александр Иванюк. Но, видимо, он также успел продать недостроенную автостоянку.

Вид на участок с недостроенным зданием на проспекте КомароваВид на участок с недостроенным зданием на проспекте Комарова
Участок с объектом незавершенного строительстваУчасток с объектом незавершенного строительства
Вид на участок с недостроенным зданием на проспекте Комарова
Фото: yandex.ru/maps

Добавим, что на соседнем участке, ближе к дороге по улице Комарова, находится еще один долгострой — торгово-офисный центр. Его также изъяли у Эдуарда Сака в 2019 году. Его судьба пока остается неизвестной.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Реконструкция#Строительство#Долгострой#Проект#Новости#Экспертиза#Гараж#Стоянка
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