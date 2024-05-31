Мясо без документов. Две омские фирмы получили миллионный штраф за взятки ветеринару

В региональной прокуратуре рассказали, что в 2018–2020 годах руководитель двух коммерческих организаций в Омске передавала деньги сотруднику БУ «Омский областной центр по профилактике, экспертизе и лечению животных». Сумма варьировалась от 3 до 15 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник центра оформлял ветеринарные документы для перевозки и реализации мясной продукции без необходимых проверок.