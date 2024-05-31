Мясо без документов. Две омские фирмы получили миллионный штраф за взятки ветеринару

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В региональной прокуратуре рассказали, что в 2018–2020 годах руководитель двух коммерческих организаций в Омске передавала деньги сотруднику БУ «Омский областной центр по профилактике, экспертизе и лечению животных». Сумма варьировалась от 3 до 15 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник центра оформлял ветеринарные документы для перевозки и реализации мясной продукции без необходимых проверок.
В связи с этим прокуратурой были возбуждены дела за незаконное вознаграждение от имени юридического лица по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ. Каждую из организаций оштрафовали на 1 млн рублей и запретили в течение двух лет участвовать в государственных и муниципальных закупках.
Также был осужден сотрудник ветучреждения. Он был признан виновным в получении взятки и фальсификации служебных документов. Суд приговорил его к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы и запретил заниматься деятельностью, связанной с государственным ветеринарным контролем, в течение трех лет.