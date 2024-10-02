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Административное правонарушение

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Октябрь
Попытка полета в Сочи провалилась: нетрезвую омичку задержали за нарушение порядка
2 октября, 08:57
Сентябрь
В Омске массово закрывают детские сады: разбираемся почему
17 сентября, 04:30
Август
Сбежать не удалось. Пьяный омич без прав устроил ДТП с иномаркой, перевозившей пони
6 августа, 08:59
Июль
«Копите деньги на штрафы». Омичи пожаловались на парковку гостей недавнего Сабантуя
Жители домов, соседствующих с Зеленым островом, возмущены «желающими легкой стоянки», заставившими своими автомобилями местные газоны.
28 июля, 05:30
Нашли ряд нарушений. Ж/д вокзал в Кормиловке оборудуют для пассажиров с инвалидностью
9 июля, 03:32
На «Омск-РТС» завели дело из-за внепланового отключения горячей воды на месяц
8 июля, 05:01
Июнь
Проблемы с пожарной безопасностью. В Омске опечатали центр помощи детям «Радуга»
19 июня, 07:34
Май
Мясо без документов. Две омские фирмы получили миллионный штраф за взятки ветеринару
31 мая, 06:19
Проблемы с практикой. В Омском институте водного транспорта нашли серьезные нарушения
30 мая, 03:31
Нарушил сроки. Омские приставы взыскали с застройщика дома на 6-й Станционной 8,5 млн
20 мая, 09:33
Апрель
Грозит тюремный срок. Омич попался с поддельными водительскими правами
Мужчина приобрел документ в интернете.
26 апреля, 02:52
Прокуратура в деле. В селе под Омском 360 местных жителей остались без воды
24 апреля, 04:23
Зависимость оказалась сильнее. Молодую омичку наказали за курение в туалете самолета
19 апреля, 06:33
Прокуратура в деле. Омская газовая компания выплатила пятимиллионный долг по зарплате
18 апреля, 07:49
В Омске поликлиника выбрасывала медотходы в мусорные баки рядом с жилыми домами
Контракты на выполнение транспортировки и обезвреживания медицинских отходов поликлиника заключила только после вмешательства прокуратуры.
3 апреля, 04:27
Конфликт в «Магните». Молодых омичей оштрафовали за лозунги в поддержку Украины
2 апреля, 04:07
Февраль
Оператора сотовой связи в Омске наказали за «помощь» мошенникам
В отношении оператора сотовой связи возбудили дело об административном правонарушении. Организацию обязали выплатить штраф.
6 февраля, 04:38
Декабрь 2023
Провалил контракт. Застройщика в Омске оштрафовали на 8,5 млн за срыв сроков
Контракт на строительство дома расторгли, а организацию «Домостроительный комбинат-3» внесли в список недобросовестных подрядчиков.
28 декабря 2023, 03:58
Ноябрь 2023
Омские росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в розыске за кражи
Злоумышленник промышлял кражами из магазина. Ранее он уже был судим.
14 ноября 2023, 03:38
Октябрь 2023
Получил штраф в 1000 рублей. Омича осудили за публикацию запрещенной символики
Подсудимый не стал отрицать вину. Мужчина пояснил, что разместил фото еще в 2018 году.
30 октября 2023, 04:31

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