Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:31

Published Сегодня, 03:31

Modified Сегодня, 03:33

Updated Сегодня, 03:33

филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»

Проблемы с практикой. В Омском институте водного транспорта нашли серьезные нарушения

30 мая 2024, 03:31
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»

Омский институт водного транспорта наказан за проблемы с практикой для курсантов

Внутренние правила вуза не регламентировали процесс организации производственной практики для курсантов и не определяли критерии выбора профильных организаций. Это не соответствует требованиям закона. Курсанты оставили письменные обращения, связанные с практикой, но их проигнорировали.

Омская транспортная прокуратура провела проверку в Омском институте водного транспорта — филиале ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта». Проверка касалась того, как в институте рассматривают обращения.

Выяснилось, что внутренние правила вуза не определяли порядок организации производственной практики для курсантов и не устанавливали критерии для выбора профильных организаций, в которых эта практика должна проводиться. Это противоречит требованиям закона.

К тому же, письменные обращения курсантов, связанные с прохождением ими практической подготовки, оставались без должного внимания.

В связи с этим руководителю вуза было направлено представление об устранении нарушений закона. Также в отношении должностного лица возбуждено административное дело по статье 5.59 КоАП РФ за несоблюдение порядка рассмотрения обращений граждан.

Прокуратура следит за тем, чтобы акты прокурорского реагирования были рассмотрены должным образом.

Ранее Город55 рассказывал о скандале с ноутбуками для сдачи экзамена в школах Омской области. Как оказалось, ученикам предложили приобрести ноутбуки для сдачи ОГЭ по информатике. Об этом сообщила Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале. После чего Иван Кротт поспешил опровергнуть эту информацию. Тем не менее омская прокуратура все же решила проверить, как соблюдаются права учащихся во время сдачи экзаменов.

Идет проверка. Прокуратура заинтересовалась скандалом с ноутбуками в омской гимназии
Узнать подробнее
Читайте также:
В канале Екатерины Мизулиной появилось скандальное сообщение об омской школеОмский университет путей сообщения отправит студентов на отдых в Сочи«Извечная проблема»: студенты ОмГУ пожаловались на ужасное состояние второго корпуса
#Общество#Происшествия#Образование#Омск#Омская область#Прокуратура#Законодательство#Новости#Представление#Административное правонарушение#Нарушение закона#Омская транспортная прокуратура#Практическая подготовка#Курсанты#Прохождение практики#Письменные обращения#КоАП РФ
Подпишитесь
На испытательном сроке. У главы омского минцифры появился еще один заместитель
Вчера, 03:37
Соглашение на пять лет. Владимир Ткачев остается в «Авангарде» до 2029 года
Вчера, 14:24
Без разрешения. Омскую четырехэтажку на берегу Иртыша требуют признать самостроем
Вчера, 04:30
Уложили на землю. Двое омичей напали на инспектора минприроды в Октябрьском округе
Вчера, 14:50
Введено 46%. В 2024 году в Омской области построят 700 тысяч квадратных метров жилья
28 мая, 07:07
Пятиступенчатая шкала. Омичам объяснили, кого затронут изменения в налоговой системе
Вчера, 09:34
"