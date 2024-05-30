Проблемы с практикой. В Омском институте водного транспорта нашли серьезные нарушения

Ранее Город55 рассказывал о скандале с ноутбуками для сдачи экзамена в школах Омской области. Как оказалось, ученикам предложили приобрести ноутбуки для сдачи ОГЭ по информатике. Об этом сообщила Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале. После чего Иван Кротт поспешил опровергнуть эту информацию. Тем не менее омская прокуратура все же решила проверить, как соблюдаются права учащихся во время сдачи экзаменов.