Проблемы с практикой. В Омском институте водного транспорта нашли серьезные нарушения

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Published Сегодня, 03:31
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Омская транспортная прокуратура провела проверку в Омском институте водного транспорта — филиале ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта». Проверка касалась того, как в институте рассматривают обращения.
Выяснилось, что внутренние правила вуза не определяли порядок организации производственной практики для курсантов и не устанавливали критерии для выбора профильных организаций, в которых эта практика должна проводиться. Это противоречит требованиям закона.
К тому же, письменные обращения курсантов, связанные с прохождением ими практической подготовки, оставались без должного внимания.
В связи с этим руководителю вуза было направлено представление об устранении нарушений закона. Также в отношении должностного лица возбуждено административное дело по статье 5.59 КоАП РФ за несоблюдение порядка рассмотрения обращений граждан.
Прокуратура следит за тем, чтобы акты прокурорского реагирования были рассмотрены должным образом.
Ранее Город55 рассказывал о скандале с ноутбуками для сдачи экзамена в школах Омской области. Как оказалось, ученикам предложили приобрести ноутбуки для сдачи ОГЭ по информатике. Об этом сообщила Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале. После чего Иван Кротт поспешил опровергнуть эту информацию. Тем не менее омская прокуратура все же решила проверить, как соблюдаются права учащихся во время сдачи экзаменов.