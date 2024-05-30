«Задача парков — развиваться». Мэр Омска заявил о необходимости модернизации парков

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Мэр Сергей Шелест поделился информацией о текущем состоянии парка 30-летия ВЛКСМ. По его словам, это хороший, но устаревший парк, в котором даже пришлось остановить колесо обозрения.
Он также рассказал о смене руководства в парке. Бывший директор, Илья Очкин, успешно справлялся со своими обязанностями, но после его ухода показатели работы парка ухудшились. Шелест был вынужден сменить директора.
Действующий руководитель парка имеет некоторые положительные моменты в своей работе, но также есть и много недостатков. Буквально вчера мэр провел комиссию, которая выявила небольшую положительную динамику в работе парка. Однако он также попросил провести более тщательную проверку и выполнить ряд рекомендаций.
Кроме того, мэр отметил, что в парке продолжается вырубка деревьев. По этому вопросу проводятся следственные действия и экспертизы, после которых будут приняты соответствующие решения. Он подчеркнул, что сейчас не стоит ожидать, что кто-то возьмет на себя ответственность за эту ситуацию.
Мэр также отметил, что задача парков — развиваться, и в будущем планируется восстановление и создание новых локаций.