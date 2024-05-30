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Published Сегодня, 04:44

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иллюстрация

«Задача парков — развиваться». Мэр Омска заявил о необходимости модернизации парков

30 мая 2024, 04:44
Фото: Город55
иллюстрация

Мэр Шелест заявил о необходимости модернизации омского парк им. 30-летия ВЛКСМ

По его словам, это хороший, но уже устаревший парк, в котором даже пришлось остановить колесо обозрения. Также в парке продолжается вырубка деревьев. После следственных действий и экспертиз будут приняты соответствующие решения. В будущем планируют восстановить и создать новые локации в парке.

Мэр Сергей Шелест поделился информацией о текущем состоянии парка 30-летия ВЛКСМ. По его словам, это хороший, но устаревший парк, в котором даже пришлось остановить колесо обозрения.

Он также рассказал о смене руководства в парке. Бывший директор, Илья Очкин, успешно справлялся со своими обязанностями, но после его ухода показатели работы парка ухудшились. Шелест был вынужден сменить директора.

Действующий руководитель парка имеет некоторые положительные моменты в своей работе, но также есть и много недостатков. Буквально вчера мэр провел комиссию, которая выявила небольшую положительную динамику в работе парка. Однако он также попросил провести более тщательную проверку и выполнить ряд рекомендаций.

Кроме того, мэр отметил, что в парке продолжается вырубка деревьев. По этому вопросу проводятся следственные действия и экспертизы, после которых будут приняты соответствующие решения. Он подчеркнул, что сейчас не стоит ожидать, что кто-то возьмет на себя ответственность за эту ситуацию.

Мэр также отметил, что задача парков — развиваться, и в будущем планируется восстановление и создание новых локаций.

Мэр Шелест предложил бизнес-сообществу поучаствовать в развитии парка 300-летия Омска
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