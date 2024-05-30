«Задача парков — развиваться». Мэр Омска заявил о необходимости модернизации парков

Кроме того, мэр отметил, что в парке продолжается вырубка деревьев. По этому вопросу проводятся следственные действия и экспертизы, после которых будут приняты соответствующие решения. Он подчеркнул, что сейчас не стоит ожидать, что кто-то возьмет на себя ответственность за эту ситуацию.