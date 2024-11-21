Руководство

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2024
Важно. В омском минздраве сразу три заместителя министра уйдут в отставку
21 ноября, 05:42
Экс-нападающий «Авангарда» Терещенко рассказал, как омичам продолжить победную серию
31 октября, 04:47
Пока что только слухи: в омском «Авангарде» решили обменять Макеева
21 октября, 07:05
Гендир Уральских авиалиний, чей самолет Сочи-Омск приземлился в поле, ушел на пенсию
Сергей Скуратов, возглавлявший компанию более 30 лет, ушел в отставку и передал пост генерального директора своему сыну Кириллу.
18 сентября, 05:54
Новый и. о. Стало известно, кто будет руководить омским департаментом строительства
5 августа, 09:50
И. о. руководителя регионального следственного комитета стал Евгений Осадчук
16 июля, 13:13
Замена найдена. В Омске появился новый руководитель городского электротранспорта
3 июля, 03:58
«Задача парков — развиваться». Мэр Омска заявил о необходимости модернизации парков
30 мая, 04:44
В омском музпедколледже извинились за обвинения группы «Пикник» в сатанизме
26 марта, 06:34
От 65 до 140 тысяч. Омичам рассказали, сколько платят руководителям детских лагерей
22 марта, 03:07
2023
В Омске не хватает водителей автобусов. Сколько им готовы платить
5 декабря 2023, 04:22
Коллектив, график, отношения с руководством. Из-за чего омичи увольняются с работы
Большинство жителей региона сообщили, что им не оказывают психологическую помощь на рабочем месте.
2 ноября 2023, 03:30
В омском аэропорту готовы были принять рейс из Сочи, севший впоследствии на грунт
13 сентября 2023, 11:17

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