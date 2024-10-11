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Колесо обозрения

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2024
Из-за снегопада в омском парке «Вокруг света» остановили колесо обозрения
11 октября, 13:06
«Вокруг света» без света. В омском парке на колесе обозрения застряли люди
Аттракционы перевели на резервный источник энергии, а гостям помогли спуститься с каруселей. Никто не пострадал.
6 июля, 07:58
«Задача парков — развиваться». Мэр Омска заявил о необходимости модернизации парков
30 мая, 04:44
Стало известно, почему в омском парке 30-летия ВЛКСМ остановили колесо обозрения
29 мая, 12:22
Мэр Шелест предложил бизнес-сообществу поучаствовать в развитии парка 300-летия Омска
15 мая, 05:30
Письма и семейные реликвии. Омичам рассказали, когда пройдет «Ночь музеев — 2024»
29 марта, 05:04
Ждут весну. В омском парке «Вокруг света» остановили колесо обозрения из-за морозов
Представители развлекательной площадки пока не сообщили, когда карусель вновь заработает.
15 февраля, 08:55
2023
Иллюминация в виде цветов. Омский парк «Вокруг света» поздравил учителей с праздником
6 октября 2023, 02:17
Световое шоу, вымирающие деревни и закон о такси. Омск сегодня
4 сентября 2023, 14:52
Два в одном. На колесе обозрения появились поздравления для омичей
Бегущая строка сменилась иллюминацией салюта, медали и флага РФ.
13 августа 2023, 03:14
В День города на колесе обозрения в Омске запустили иллюминацию-салют
Колесо остановилось, появилась бегущая строка с поздравлением и салют.
6 августа 2023, 04:44
В Омске на колесе обозрения запустили световое шоу в честь дня ВМФ
Работники парка на «Зеленом острове» также включили российский гимн.
31 июля 2023, 04:09
Увидеть ночной Омск. Колесо обозрения на «Зеленом острове» запустят после полуночи
Акция пройдет в рамках «Ночи музеев».
17 мая 2023, 05:17
2022
Иллюминация и салют. Как омичей поздравили с Днем матери
Поздравление длилось около 30 секунд. О повторах не сообщается.
27 ноября 2022, 13:05
Крутите колесо. Омичи узнали пол будущего ребенка необычным способом
На огромном колесе обозрения в парке «Вокруг света» загорелась розовая иллюминация, которая помогла омичам с определением пола будущего ребенка.
21 ноября 2022, 03:47

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