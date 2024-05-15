Мэр Шелест предложил бизнес-сообществу поучаствовать в развитии парка 300-летия Омска

Сергей Шелест уточнил, что с 2007 года было разработано несколько концепций развития парка, но ни одна из них так и не была реализована. Потенциальный инвестор может выбрать уже существующий проект или предложить свой.

Мэр Омска Сергей Шелест предложил местным бизнесменам сотрудничество в развитии парка 300-летия Омска. Этот парк, занимающий территорию около 43 гектаров, находится между улицами Ватутина, бульваром Архитекторов, проспектом Комарова и улицей Перелета. Он стал любимым местом для прогулок и занятий спортом у многих омичей. Сейчас территория парка — это залесенный участок, огороженный забором. На северо-востоке находится бывший естественный водоем. Среди деревьев преобладают береза, сосна, лиственница, среди кустарников — разные породы. В северной части — электрическая подстанция, с востока на запад проходит высоковольтная линия электропередач. Сергей Шелест рассказал, что с 2007 года было разработано несколько концепций парка 300-летия Омска. Однако ни одна из них так и не была воплощена в жизнь. «Считаю, давно пришло время навести здесь порядок. Хороший, показательный пример — ПКиО „Зеленый остров“, где за три года с помощью федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“, городского бюджета и инвестора ООО „ОмскСайдингИнвест“ была облагорожена большая часть территории», — отметил мэр. Потенциальный инвестор имеет возможность выбрать одну из предложенных концепций или предложить свою. Ему необходимо учесть все обстоятельства и обязательные условия, с которыми можно ознакомиться ниже. обязательные условия Фото: Администрация Омска Дополнительную информацию можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска. Омских бизнесменов пригласили на выездную стажировку Минпромторга РФ Узнать подробнее