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иллюстрация

Мэр Шелест предложил бизнес-сообществу поучаствовать в развитии парка 300-летия Омска

15 мая 2024, 05:30
Фото: Город55
иллюстрация
Сергей Шелест уточнил, что с 2007 года было разработано несколько концепций развития парка, но ни одна из них так и не была реализована. Потенциальный инвестор может выбрать уже существующий проект или предложить свой.

Мэр Омска Сергей Шелест предложил местным бизнесменам сотрудничество в развитии парка 300-летия Омска. Этот парк, занимающий территорию около 43 гектаров, находится между улицами Ватутина, бульваром Архитекторов, проспектом Комарова и улицей Перелета. Он стал любимым местом для прогулок и занятий спортом у многих омичей.

Сейчас территория парка — это залесенный участок, огороженный забором. На северо-востоке находится бывший естественный водоем. Среди деревьев преобладают береза, сосна, лиственница, среди кустарников — разные породы. В северной части — электрическая подстанция, с востока на запад проходит высоковольтная линия электропередач.

Сергей Шелест рассказал, что с 2007 года было разработано несколько концепций парка 300-летия Омска. Однако ни одна из них так и не была воплощена в жизнь.

«Считаю, давно пришло время навести здесь порядок. Хороший, показательный пример — ПКиО „Зеленый остров“, где за три года с помощью федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“, городского бюджета и инвестора ООО „ОмскСайдингИнвест“ была облагорожена большая часть территории», — отметил мэр.

Потенциальный инвестор имеет возможность выбрать одну из предложенных концепций или предложить свою. Ему необходимо учесть все обстоятельства и обязательные условия, с которыми можно ознакомиться ниже.

обязательные условияобязательные условия
обязательные условия
Фото: Администрация Омска

Дополнительную информацию можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска.

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