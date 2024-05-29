Стало известно, почему в омском парке 30-летия ВЛКСМ остановили колесо обозрения

Так, за 2023 год выручка парка составила 158,5 млн рублей, это на 5% меньше, чем в 2022 (166,8 млн). Снижение доходов, как объяснили в мэрии, связано с прекращением работы колеса обозрения. Его пришлось остановить из-за деформации металлоконструкции. На ситуацию также повлияло перемещение аттракционов «Ракушки малые», «Солнышко», «Формула-1» и «Сказочные пегасы» в Советский парк.