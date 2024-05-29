Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Омичам рассказали, почему в парке 30-летия ВЛКСМ остановили колесо обозрения

Стало известно, почему в омском парке 30-летия ВЛКСМ остановили колесо обозрения

29 мая 2024, 12:22
Фото: Город55

Омичам рассказали, почему в парке 30-летия ВЛКСМ остановили колесо обозрения

В 2023 году доходы парка снизились более чем на 8 млн, в администрации сообщили, что причина этому в неработающем колесе обозрения и отсутствии многих аттракционов.

Завтра, 30 мая, омский горсовет проведет выездное заседание в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Перед ним городская администрация подготовила отчет о работе ПКиО, в котором сообщается о его доходах, расходах и неработающих аттракционах.

Так, за 2023 год выручка парка составила 158,5 млн рублей, это на 5% меньше, чем в 2022 (166,8 млн). Снижение доходов, как объяснили в мэрии, связано с прекращением работы колеса обозрения. Его пришлось остановить из-за деформации металлоконструкции. На ситуацию также повлияло перемещение аттракционов «Ракушки малые», «Солнышко», «Формула-1» и «Сказочные пегасы» в Советский парк.

Расходы предприятия за 2023 год составили 150,1 млн рублей, годом ранее эта цифра была на 3% больше — 155,9 млн рублей. Чистой прибытью в прошлом году парку удалось получить 6,1 млн рублей — на 25% меньше, чем в 2022 (8,2 млн).

Тест-драйв пройден. 1 июня в омском парке «Вокруг света» откроют американские горки
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Парк 30-летия ВЛКСМ#Парк#Парки#Новости#Колесо обозрения#Аттракцион#Парк аттракционов#Колесо
Подпишитесь
На испытательном сроке. У главы омского минцифры появился еще один заместитель
Сегодня, 03:37
Агент Ткачева прокомментировал слухи об уходе нападающего из омского «Авангарда»
Сегодня, 04:34
Без разрешения. Омскую четырехэтажку на берегу Иртыша требуют признать самостроем
Сегодня, 04:30
Вода отступает. В Омской области уровень воды в Иртыше за сутки снизился еще на 6 см
Сегодня, 03:12
Введено 46%. В 2024 году в Омской области построят 700 тысяч квадратных метров жилья
Вчера, 07:07
Пятиступенчатая шкала. Омичам объяснили, кого затронут изменения в налоговой системе
Сегодня, 09:34
"