Стало известно, почему в омском парке 30-летия ВЛКСМ остановили колесо обозрения

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Завтра, 30 мая, омский горсовет проведет выездное заседание в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Перед ним городская администрация подготовила отчет о работе ПКиО, в котором сообщается о его доходах, расходах и неработающих аттракционах.
Так, за 2023 год выручка парка составила 158,5 млн рублей, это на 5% меньше, чем в 2022 (166,8 млн). Снижение доходов, как объяснили в мэрии, связано с прекращением работы колеса обозрения. Его пришлось остановить из-за деформации металлоконструкции. На ситуацию также повлияло перемещение аттракционов «Ракушки малые», «Солнышко», «Формула-1» и «Сказочные пегасы» в Советский парк.
Расходы предприятия за 2023 год составили 150,1 млн рублей, годом ранее эта цифра была на 3% больше — 155,9 млн рублей. Чистой прибытью в прошлом году парку удалось получить 6,1 млн рублей — на 25% меньше, чем в 2022 (8,2 млн).