Отдыхать и зарабатывать: топ сезонных работ на юге для россиян

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Представители сервиса hh.ru представили список свежих вакансий с хорошей работой на лето. Соискателям будет просто устроиться, ведь к сезонному персоналу обычно меньше требований. Так, есть возможность работать без опыта и профильного образования.
Есть еще одно существенное преимущество — зарплата может быть гораздо выше летом, чем зимой. Кто-то это понимает и берет дополнительный отпуск на основной работе и берется за сезонную.
Некоторые из работодателей предлагают соискателям проживание, частичную занятость или сменный график. Поэтому еще один очевидный плюс сезонной работы — возможность отдыхать в свободное время в теплых краях.
В некоторых вакансиях указывается, что работников могут обучать нужным навыкам за счет компании. Также предлагаются скидки на услуги. Например, лечение в санатории, отдых и развлечения на курорте в горах, возможность бесплатно пользоваться пляжем и библиотекой.