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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Отдыхать и зарабатывать: топ сезонных работ на юге для россиян

Отдыхать и зарабатывать: топ сезонных работ на юге для россиян

27 мая 2024, 13:22
Фото: Город55
Сезон отдыха приближается, но нужно зарабатывать на жизнь. Как совместить одно с другим? Город55 представляет список вакансий с сезонной работой на юге. Подробности — в материале.

Плюсы сезонной работы летом

Представители сервиса hh.ru представили список свежих вакансий с хорошей работой на лето. Соискателям будет просто устроиться, ведь к сезонному персоналу обычно меньше требований. Так, есть возможность работать без опыта и профильного образования.

Есть еще одно существенное преимущество — зарплата может быть гораздо выше летом, чем зимой. Кто-то это понимает и берет дополнительный отпуск на основной работе и берется за сезонную.

Некоторые из работодателей предлагают соискателям проживание, частичную занятость или сменный график. Поэтому еще один очевидный плюс сезонной работы — возможность отдыхать в свободное время в теплых краях.

В некоторых вакансиях указывается, что работников могут обучать нужным навыкам за счет компании. Также предлагаются скидки на услуги. Например, лечение в санатории, отдых и развлечения на курорте в горах, возможность бесплатно пользоваться пляжем и библиотекой.

Какую работу на юге России предлагают прямо сейчас

  • Промышленный альпинист, от 200 тыс рублей на руки (Сочи)
  • Врач-психиатр от 88,7 тыс рублей до вычета налогов (Армавир)
  • Специалист по обслуживанию воздушных судов, от 75,4 тыс рублей до вычета налогов (Сочи)
  • Оператор технологических установок (Краснодарский край)
  • Пекарь, от 274 до 356 тыс рублей до вычета налогов (Краснодар)
  • Горничная, от 55 000 до 60 000 ₽ на руки (Сочи)
  • Грузчик/оператор погрузочно-разгрузочных работ в аэропорт, от 65 до 100 тыс рублей до вычета налогов (Сочи)
  • Исполнительный директор, до 200 тыс рублей до вычета налогов (Краснодарский край)
  • Повар-универсал, от 55 до 82,5 тыс рублей до вычета налогов (Сочи)
  • Представитель компании, от 200 тыс рублей на руки (командировки в Сочи)
  • Производитель работ на участок термообработки (Краснодарский край)
  • Крупье, от 70 тыс рублей на руки (Сочи)
  • Фотограф в детский клуб, от 70 до 120 тыс рублей на руки (Красная поляна)
  • Шеф-кондитер, от 100 тыс рублей на руки
  • QA Engineer (возможность релокации в Сочи)
  • Врач-офтальмолог (Ессентуки)
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