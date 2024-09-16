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Работа России

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2024
В Омске на оборонных заводах открыли больше 1300 вакансий. Рассказываем о зарплатах
16 сентября, 02:00
Кадровый марафон. В Омске срочно требуются водители, бухгалтеры и слесари
В омских предприятиях очень ждут новых сотрудников. Вакансии самые разнообразные: от офисных работников до разнорабочих. В некоторых организациях даже предлагают обучение за счет компании.
15 августа, 06:55
Куда можно устроиться подростку летом: вакансии и размер зарплаты
Летние каникулы созданы для отдыха, но не все ребята готовы погрузиться в беззаботное время. Напротив российский школьники и студенты начали активно искать работу. Если быть точнее, то подработку. Сколько платят несовершеннолетним и какие есть нюансы с трудоустройством? Подробности — у Города55.
19 июня, 16:53
Глава граффити-проекта, птицевод: самые необычные вакансии для омичей в мае
Аналитики hh.ru составили список самых необычных вакансий в Омской области. Подробности читайте в материале Города55.
30 мая, 18:41
Оплата ежедневная: топ вакансий с подработкой в Омске
Где найти подработку с ежедневной оплатой? Ответ есть у Города55. Опубликован список свежих вакансий в Омске с хорошей зарплатой. Подробности — в материале.
23 мая, 06:30
Тусовщик, кавист: топ самых необычных вакансий в России
Россияне в поисках работы могут найти весьма интересные предложения. Несколько лет назад их наверняка на рынке труда не было. Например, требуется соматиполог, кавист. Смотрите подборку в нашем материале!
17 мая, 18:15
Свежие вакансии: омичам предлагают подработку с зарплатой выше 50 тысяч
Какая подработка есть в Омске и сколько могут платить за этот труд? Город55 составил список из трех вакансий с зарплатой до 56 тыс рублей. Подробности — в материале.
17 мая, 13:01
В Омске не хватает специалистов на зарплату в больше 100 тысяч
Стало известно, какая работа оценивается в мае выше всего в Омске. Топ вакансий — в материале Города55.
15 мая, 14:08
Где зарабатывать от 150 тысяч жителям Омской области. Топ вакансий
Омичам реально получать зарплату выше средней. Важно обратить внимание на сферы, где есть спрос. Город55 опубликовал свежие вакансии с зарплатой от 150 тыс рублей. Подробности — в материале.
27 апреля, 13:36
Где есть обучение оператором БПЛА в Омске и сколько платят за работу
На рынке труда Омской области появляются свежие вакансии, которые достаточно актуальны в данное время. Речь идет об операторе БПЛА. Сколько может зарабатывать этот специалист и что предстоит делать — в материале Города55.
26 апреля, 20:38
Стало известно, какой навык помогает зарабатывать омичам до 170 тысяч в месяц
При поиске работы немаловажным оказываются навыки, которыми обладают специалисты. Благодаря некоторым зарплата может быть значительно выше той, что представлена на рынке. Подробности — в материале Города55.
24 апреля, 20:18
Стало известно, кто зарабатывает до 200 тысяч в Омской области
Высокооплачиваемая работа в Омской области есть! Город55 собрал топ свежих вакансий, которые предлагают на здешних предприятиях.
22 апреля, 10:34
Названа отрасль, в которой регулярно повышают зарплату в Омской области
Чем выше зарплата, тем больше хочется работать. Но где найти хороший заработок? Ответ есть в нашем материале.
19 апреля, 21:02
Гибкий график и много денег: кому в Омске готовы платить до 143 тысяч в месяц
Доставщиком в Омске стало легче устроиться. Увеличилось как количество предложений, так и зарплат. Сколько теперь зарабатывает курьер — в материале Города55.
17 апреля, 12:28
2 254 жителя Омской области получили приглашение на работу после ярмарки вакансий
В Омской области завершился региональный этап всероссийского проекта «Работа России. Время возможностей», свои кадровые возможности представили более 1000 работодателей.
12 апреля, 11:22
О безработице. На поиск работы в Омской области нужно больше полугода
4 марта, 08:58
2023
Токари и фрезеровщики. На омском заводе открыли 200 вакансий с зарплатой от 70 тысяч
31 октября 2023, 02:50
Зарплата от 70 тысяч. Омский завод имени Попова открыл десятки вакансий
18 сентября 2023, 11:18
И на парикмахера, и на водителя. В Омской области бесплатно обучат безработных
12 апреля 2023, 07:07
В Омске открылся новый кадровый центр, который принимает до 400 человек в день
Услуги кадрового центра доступны для соискателей Кировского, Центрального, Октябрьского и Ленинского округов Омска, а также из Омского района.
2 марта 2023, 07:29

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