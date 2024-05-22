Зарплаты до 59 тысяч. В омской РЭК открылись вакансии начальников и специалистов

В отдел регулирования транспортных и социально-значимых услуг ищут заместителя начальника. Сотруднику обещают зарплату от 44 до 59 тысяч рублей в месяц. Среди обязательных требований, предъявляемых к будущему замначальника: опыт госслужбы, высшее образование (бакалавриат) и знание законов.