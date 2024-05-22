Зарплаты до 59 тысяч. В омской РЭК открылись вакансии начальников и специалистов

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Региональная энергетическая комиссия Омской области опубликовала свежие вакансии для желающих трудиться на госслужбе. Вакантны оказались места главных специалистов и замначальника отдела.
В отдел регулирования транспортных и социально-значимых услуг ищут заместителя начальника. Сотруднику обещают зарплату от 44 до 59 тысяч рублей в месяц. Среди обязательных требований, предъявляемых к будущему замначальника: опыт госслужбы, высшее образование (бакалавриат) и знание законов.
Сразу несколько главных специалистов требуются в отдел технической экспертизы топливно-энергетического комплекса. Кандидату предлагают зарплату от 33,1 до 45,7 тысяч рублей. Требования остались прежними: опыт государственной службы, образование не ниже бакалавриата и юридическая грамотность.
Главного специалиста с такой же зарплатой (33,1 — 45,7 тысяч рублей) и требованиями ищут в отдел регулирования коммунальных услуг.
Заявки и документы от кандидатов принимают до 11 июня.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что в Омске не хватает более 1500 медиков. Основной дефицит наблюдается в больницах города.