Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Иллюстрация

Зарплаты до 59 тысяч. В омской РЭК открылись вакансии начальников и специалистов

22 мая 2024, 07:24
Фото: 1MI
Иллюстрация

В РЭК Омской области ищут сотрудников на зарплату до 59 тысяч рублей

Документы от соискателей принимают с 22 мая по 11 июня включительно.

Региональная энергетическая комиссия Омской области опубликовала свежие вакансии для желающих трудиться на госслужбе. Вакантны оказались места главных специалистов и замначальника отдела.

В отдел регулирования транспортных и социально-значимых услуг ищут заместителя начальника. Сотруднику обещают зарплату от 44 до 59 тысяч рублей в месяц. Среди обязательных требований, предъявляемых к будущему замначальника: опыт госслужбы, высшее образование (бакалавриат) и знание законов.

Сразу несколько главных специалистов требуются в отдел технической экспертизы топливно-энергетического комплекса. Кандидату предлагают зарплату от 33,1 до 45,7 тысяч рублей. Требования остались прежними: опыт государственной службы, образование не ниже бакалавриата и юридическая грамотность.

Главного специалиста с такой же зарплатой (33,1 — 45,7 тысяч рублей) и требованиями ищут в отдел регулирования коммунальных услуг.

Заявки и документы от кандидатов принимают до 11 июня.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что в Омске не хватает более 1500 медиков. Основной дефицит наблюдается в больницах города.

Не спасают даже высокие зарплаты. В Омской области не хватает более 1500 медиков
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Работа#Омск#РЭК Омской области#Новости#Трудоустройство#Вакансии#Рэк#Госслужба
Подпишитесь
Варварское благоустройство. Строители повредили лиственницы в городском саду Омска
Вчера, 07:50
Антибиотики, кишечная палочка и сальмонелла: что нашли в омском молоке и мясе
Сегодня, 06:26
Лучи синего цвета. Пилотов рейса Москва — Омск пытались ослепить лазерным лучом
Сегодня, 02:58
Дождь с градом и шквалистый ветер. В Омске на сутки объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 03:41
Минус 5 см. Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим снизился до 937 сантиметров
Сегодня, 04:05
Медведи и лисы под угрозой. В Большереченском зоопарке подготовились к паводку
Сегодня, 04:35
"