Оплата ежедневная: топ вакансий с подработкой в Омске

От 2,2 до 2,5 тыс рублей будет получать мобильный разнорабочий/подсобник. Работнику будут приходить заявки с адресом, контактным номером, видом работ и ставкой. Человек может выбрать любую и получить за это деньги. Работы могут быть отделочные, земельные, на складе, строительных площадках в помощь специалистам.