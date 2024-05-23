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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Оплата ежедневная: топ вакансий с подработкой в Омске

Оплата ежедневная: топ вакансий с подработкой в Омске

23 мая 2024, 06:30
Фото: Город55
Где найти подработку с ежедневной оплатой? Ответ есть у Города55. Опубликован список свежих вакансий в Омске с хорошей зарплатой. Подробности — в материале.

Кассир

График свободный, но нужно приходить каждый день, указывает работодатель. Можно без опыта работа. На работу принимают в том числе людей старше 45 лет, с нарушениями здоровья, а также студентов.

Кандидата всему научат бесплатно, отмечается в вакансии. После смены организуется развоз на такси. «Чистыми» на карту сотруднику после работы выдают до 2,4 тыс рублей. Смена длится от 8 до 12 часов. График работы и дни недели кассир может выбрать самостоятельно.

Фасовщик

Принимаются на работу люди старше 45 лет и студенты. Идет набор на птицефабрику. Требуются упаковщицы на куриные полуфабрикаты, отмечается в свежей вакансии. Оплату работник получает на карту после смены.

При этом нужно, чтобы не было гель лака и искусственных ресниц. Есть дневные и ночные смены, уточняет работодатель, служебный транспорт, бесплатное питание и душевая комната. Сумма гонорара — от 2,4 до 2,8 тыс рублей за смену.

Фото: Город55

Кровельщик

За смену платят от 4 до до 5 тыс рублей. Омичам предлагают работать вахтовым методом в Московской области с ежедневной оплатой. На вакансию плотника могут взять без опыта. Наличие водительских прав будет преимуществом, но оно необязательно.

Нужно будет менять кровельный материал чердачных и мансардных крыш. Есть бесплатное питание. Кроме того, можно устроиться подсобным рабочим на зарплату от 3 до 4 тыс рублей. Далее есть возможность перейти на должность бригадира.

Разнорабочий

От 2,2 до 2,5 тыс рублей будет получать мобильный разнорабочий/подсобник. Работнику будут приходить заявки с адресом, контактным номером, видом работ и ставкой. Человек может выбрать любую и получить за это деньги. Работы могут быть отделочные, земельные, на складе, строительных площадках в помощь специалистам.

Берут людей старше 45 лет, студентов и пенсионеров, указывается в свежей вакансии Омска. На выполнение одной заявки может уходить от 15 минут до 8 часов и больше.

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